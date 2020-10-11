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Гений музыки: ему только 6, а он уже исполняет пьесы Рахманинова и Моцарта (видео)

Сегодня, 19:35

Рассказываем о новом гении в мире музыки

Руки искусно летают по клавишам, а ноги... свисают со стула: пианист еще так мал, что не достает до пола. Ему только шесть, а он уже исполняет сложные пьесы Рахманинова и Моцарта. Рассказываем о новом гении в мире музыки, о котором заговорили уже и во Франции.

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

Мальчик упорно стучит по клавишам фортепиано, но хочет овладеть и другими инструментами. "Я смотрю в ноты, потом пытаюсь сыграть несколько раз без ошибок и правильно расставлять пальцы", – рассказывает юный пианист Жиллом Бенолье.

И это – настоящее достижение, говорит его преподаватель по фортепиано. "Ученики столь юного возраста обычно не играют таких музыкальных пьес из-за сложности. Чаще всего их начинают разучивать в 13 или 14 лет", – говорит учитель музыки Сергей Кузнецов.

Родители рассказывают, что все началось, когда Жиллому исполнился только год. Он еще говорить не научился, а уже тянулся к музыкальному инструменту.

"Он привык нажимать на клавиши, еще когда сидел на коленях у матери. Для него это была игра, а пианино – как любая другая игрушка для ребенка его возраста", – поделился отец мальчика Доминик Бенолье.

Шестилетний пианист удивляет мастерством игры
Шестилетний пианист удивляет мастерством игры
Фото: Pixabay

И хотя Жиллом любит спортивные игры и занимается плаванием, музыка остается его главной страстью. Мальчик уже успел получить гран-при на конкурсе виртуозов в Зальцбурге в Австрии – на родине гениального Моцарта. Но в основном устраивает концерты для родителей и друзей дома.

"Жиломм быстро прогрессировал, и теперь каждый день и ночь у нас концерты, новые мелодии", – рассказывает его мама Клер Бенолье.

Вскоре мальчик будет играть новые пьесы не только на фортепиано, ведь сейчас он интересуется скрипкой. Тем более, инструмент уже есть – получил в подарок от любимой бабушки.

Ранее стало известно, что Билли Айлиш проведет онлайн-концерт за 30 долларов в октябре. Также мы рассказывали, что Ассия Ахат выпустила кавер на песню Ирины Билык "Ти мій".

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