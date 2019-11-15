Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шейлин Вудли – 28! Лучшие роли американской актрисы

Шейлин Вудли снялась в сериале "Большая маленькая ложь" и десятках полнометражных фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Фото: Getty Images

15 ноября день рождения празднует актриса Шейлин Вудли. Звезде "Большой маленькой лжи" исполняется 28 лет.

А вот актриса Холли Мэри Комбс в третий раз вышла замуж, узнайте подробности:

Мы решили вспомнить лучшие роли американской актрисы в своей подборке фильмов.

"Виноваты звезды", 2014

Вудли снялась в роли Хэйзел Грейс Ланкастер в фильме "Виноваты звезды", снятом по роману Джона Грина с таким же названием. Ее героиня – 16-летняя девушка, больная раком, которая встречает и влюбляется в молодого парня Огастуса Уотерса, у которого в результате болезни ампутирована нога (его сыграл Энсел Эльгорт).

"Потомки", 2011

Роль Алекс Кинг в картине позволила Шейлин получить премию "Независимый дух" и номинацию на премию "Золотой глобус" в 2012 году. По сюжету, гавайский юрист Мэтт Кинг и его многочисленные родственники имеют в доверительной собственности большой участок земли, доставшийся от прапрабабушки-туземки. После изменений в законодательстве они решают продать его некоему мистеру Холитцеру. В это время с женой Кинга Элизабет происходит несчастный случай. Она впадает в кому и должна умереть.

"Во власти стихии", 2018

Шейлин исполнила главную женскую роль. Картина основана на реальных событиях, произошедших в 1983 году, когда американка Тами Олдхэм-Эшкрафт и британец Ричард Шарп решили перегнать яхту из Таити в Калифорнию, и их настиг сокрушительный ураган "Реймонд" – один из самых мощных в истории.

Читайте также:
Джоди Фостер и Шейлин Вудли сыграют с Бенедиктом Камбербэтчем в судебной драме "Узник 760"

"Дивергент", 2014

Это экранизация романа "Дивергент", написанного Вероникой Рот. Действие фильма "Дивергент" происходит в мире, пережившем глобальную войну, в футуристическом Чикаго, где общество разделено на пять фракций: "Эрудиция" (Erudite), "Дружелюбие" (Amity), "Искренность" (Candor), "Отречение" (Abnegation) и "Бесстрашие" (Dauntless). Каждая из них объединяет в себе представителей определенного типа. Каждый подросток, достигший 16 лет, должен пройти тест, чтобы определить, к какой фракции он принадлежит, а на посвящении либо довериться тесту, либо остаться в своей фракции или же по зову души выбрать другую фракцию.

"Сноуден", 2016

Американский биографический политический триллер режиссера Оливера Стоуна по сценарию Стоуна и Кирана Фицджералда, основанному на книгах "Файлы Сноудена: История самого разыскиваемого человека в мире" Люка Хардинга и "Время спрута" Анатолия Кучерены. Вудли сыграла девушку Сноудена Линдси Миллс.

Напомним, Шейлин Вудли присоединилась к Шайе ЛаБафу и Роберту Де Ниро в криминальной драме "После изгнания" (After Exile).

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Новый трейлер "Большой маленькой лжи" щекочет нервы Появились новые кадры сериала "Большая маленькая ложь 2"
актриса роль Шейлин Вудли дивергент Виноваты звезды
Реклама

Новости партнеров

Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком
«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком

Популярные статьи

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом "Сваты"
Сок, который моментально и мощно стимулирует работу мозга
Сок, который моментально и мощно стимулирует работу мозга
Очень нежный: торт пломбир без духовки
Очень нежный: торт пломбир без духовки
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
В сети рассказали, за что Заворотнюк прокляли
В сети рассказали, за что Заворотнюк прокляли