Шейлин Вудли – 28! Лучшие роли американской актрисы

Шейлин Вудли снялась в сериале "Большая маленькая ложь" и десятках полнометражных фильмов

Шейлин Вудли Фото: Getty Images

15 ноября день рождения празднует актриса Шейлин Вудли. Звезде "Большой маленькой лжи" исполняется 28 лет.

А вот актриса Холли Мэри Комбс в третий раз вышла замуж, узнайте подробности:

Мы решили вспомнить лучшие роли американской актрисы в своей подборке фильмов.

"Виноваты звезды", 2014

Вудли снялась в роли Хэйзел Грейс Ланкастер в фильме "Виноваты звезды", снятом по роману Джона Грина с таким же названием. Ее героиня – 16-летняя девушка, больная раком, которая встречает и влюбляется в молодого парня Огастуса Уотерса, у которого в результате болезни ампутирована нога (его сыграл Энсел Эльгорт).

"Потомки", 2011

Роль Алекс Кинг в картине позволила Шейлин получить премию "Независимый дух" и номинацию на премию "Золотой глобус" в 2012 году. По сюжету, гавайский юрист Мэтт Кинг и его многочисленные родственники имеют в доверительной собственности большой участок земли, доставшийся от прапрабабушки-туземки. После изменений в законодательстве они решают продать его некоему мистеру Холитцеру. В это время с женой Кинга Элизабет происходит несчастный случай. Она впадает в кому и должна умереть.

"Во власти стихии", 2018

Шейлин исполнила главную женскую роль. Картина основана на реальных событиях, произошедших в 1983 году, когда американка Тами Олдхэм-Эшкрафт и британец Ричард Шарп решили перегнать яхту из Таити в Калифорнию, и их настиг сокрушительный ураган "Реймонд" – один из самых мощных в истории.

"Дивергент", 2014

Это экранизация романа "Дивергент", написанного Вероникой Рот. Действие фильма "Дивергент" происходит в мире, пережившем глобальную войну, в футуристическом Чикаго, где общество разделено на пять фракций: "Эрудиция" (Erudite), "Дружелюбие" (Amity), "Искренность" (Candor), "Отречение" (Abnegation) и "Бесстрашие" (Dauntless). Каждая из них объединяет в себе представителей определенного типа. Каждый подросток, достигший 16 лет, должен пройти тест, чтобы определить, к какой фракции он принадлежит, а на посвящении либо довериться тесту, либо остаться в своей фракции или же по зову души выбрать другую фракцию.

"Сноуден", 2016

Американский биографический политический триллер режиссера Оливера Стоуна по сценарию Стоуна и Кирана Фицджералда, основанному на книгах "Файлы Сноудена: История самого разыскиваемого человека в мире" Люка Хардинга и "Время спрута" Анатолия Кучерены. Вудли сыграла девушку Сноудена Линдси Миллс.

Напомним, Шейлин Вудли присоединилась к Шайе ЛаБафу и Роберту Де Ниро в криминальной драме "После изгнания" (After Exile).

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.