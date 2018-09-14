Шизофрения и депрессия: появился крутой тизер сериала от Netflix "Маньяк"

В главных ролях сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл

Кадр из сериала "Маньяк"

Стриминговая компания Netflix уже порадовала поклонников тизером нового сериала "Маньяк". Теперь же стриминговый сервис опубликовал дополнительный тизер предстоящего сериала. Режиссером проекта выступил Кэри Фукунага, снимавший первый сезон сериала "Настоящий детектив".

Отметим, что шоу – это черная комедия, действие которой разворачивается в недалеком будущем. В центре сюжета — двое незнакомцев Энни Ландсберг (Эмма Стоун) и Оуэн Милгрим (Джона Хилл). Каждый из них страдает от собственных проблем, которые не дают им жить нормально: Оуэн долгие годы борется с шизофренией, а у Энни — затяжная депрессия. Устав от этого, они решаются принять участие в экспериментальном фармацевтическом исследовании, которое поможет испытуемым избавиться от психических расстройств и "отремонтировать" свой разум.

Но в результате что-то, как обычно, идет не по плану и реабилитация превращается в пугающие игры разума, где невозможно отличить реальный мир от вымышленного. Вместе с тем оказывается, что главные герои странным образом связаны и, возможно, все это время они искали друг друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фантастика в Тролльберге: появился трейлер нового мультсериала от Netflix

Отметим, что "Маньяк" станет ремейком одноименного норвежского сериала, который вышел в 2014 году. Известно, что в проекте будет 10 эпизодов. Кроме Эммы Стоун и Джоны Хилла, в сериале снялись также Джастин Теру, Салли Филд, Аралин Андерсон и Соноя Мидзуно.

Премьера сериала состоится на Netflix уже 21 сентября 2018 года.

Напомним, Netflix продолжает удивлять и радовать новыми проектами и выпустил новый тизер-трейлер сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".