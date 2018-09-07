Шквал комментариев: "Оскар" отказался от новой номинации из-за соцсетей

Негодование было настолько большим, что представители Американской киноакадемии пока повременили с внедрением новой номинации

Статуэтка "Оскар". Фото: AFP

Американская академия кинематографических искусств и наук пока отказалась ввести новую номинацию премии "Оскар". Речь идет о самом популярном фильме или "Выдающийся популярный фильм".

Представители Американской академии кинематографических искусств и наук сделали вывод по реакции общественности на предложенные изменения, пишет The New York Times. Поскольку большинство людей выступили против таких новаций, организаторы премии временно отложили внедрение изменений.

"Отслеживался шквал комментариев на введение новой награды, поэтому мы увидели необходимость более широкого обсуждения этого вопроса с нашими коллегами", – рассказал глава Академии Дейон Хадсон.

Кроме этого, в заявлении Киноакадемии было указано, что введение новой номинации за 9 месяцев до церемонии создаст неравные условия для фильмов, вышедших в прокат ранее, премьера которых запланирована на 2019 год. Следовательно, введение новой номинации временно приостановлено, а рассмотрение этого вопроса перенесено на следующий год.

Напомним, Американская киноакадемия ввела новую, отдельную номинацию для блокбастеров. На волне негодования критиков, а также зрителей, издание IndieWire составило список номинаций, которые организаторам "Оскара" давно стоило бы ввести – вместо того же "Лучшего блокбастера".