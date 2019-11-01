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Шон Бин подписался на роль во втором сезоне постапокалиптического сериала "Сквозь снег"

Весной 2020 года состоится премьера только первого сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Шон Бин в сериале "Игра престолов"
Шон Бин в сериале "Игра престолов"
Фото: YouTube

Актерский каст второго сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег" постепенно пополняется. Например, по информации Deadline, в проекте сыграет Шон Бин, известный по роли Неда Старка в сериале "Игра престолов".

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Впрочем, кого именно сыграет Шон Бин, пока не разглашается. Съемки должны начаться в скором времени. Шоураннером проекта выступает Грэм Мэнсон ("Темное дитя", "Куб").

Сериал, как и одноименный фильм, основан на французской графической новелле "Le Transperceneige". "Сквозь снег" впервые был экранизирован в 2013 году южнокорейским режиссером Поном Джун-Хо, а главные роли в нем сыграли Крис Эванс, Тильда Суинтон и Джейми Белл.

Премьера первого сезона состоится только весной 2020 года, но шоу уже получило продолжение. В первом сезоне главные роли исполнили Дженнифер Коннелли и Давид Диггс. Действие сериала разворачивается после техногенной катастрофы, из-за которой на Земле наступил новый ледниковый период.

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Остатки человечества выживают внутри поезда, который мчится по магистрали. Там царит жесткая классовая иерархия. Элита расположилась в начале состава, но не всех обитателей хвостовой части это устраивает.

Напомним, ранее Netflix опубликовал трейлер к своему новому многосерийному фильму об истории семьи Медичи, в котором сыграл Шон Бин.

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