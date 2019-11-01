Шон Бин подписался на роль во втором сезоне постапокалиптического сериала "Сквозь снег"
Весной 2020 года состоится премьера только первого сезона
Актерский каст второго сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег" постепенно пополняется. Например, по информации Deadline, в проекте сыграет Шон Бин, известный по роли Неда Старка в сериале "Игра престолов".
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Впрочем, кого именно сыграет Шон Бин, пока не разглашается. Съемки должны начаться в скором времени. Шоураннером проекта выступает Грэм Мэнсон ("Темное дитя", "Куб").
Сериал, как и одноименный фильм, основан на французской графической новелле "Le Transperceneige". "Сквозь снег" впервые был экранизирован в 2013 году южнокорейским режиссером Поном Джун-Хо, а главные роли в нем сыграли Крис Эванс, Тильда Суинтон и Джейми Белл.
Премьера первого сезона состоится только весной 2020 года, но шоу уже получило продолжение. В первом сезоне главные роли исполнили Дженнифер Коннелли и Давид Диггс. Действие сериала разворачивается после техногенной катастрофы, из-за которой на Земле наступил новый ледниковый период.
Остатки человечества выживают внутри поезда, который мчится по магистрали. Там царит жесткая классовая иерархия. Элита расположилась в начале состава, но не всех обитателей хвостовой части это устраивает.
Напомним, ранее Netflix опубликовал трейлер к своему новому многосерийному фильму об истории семьи Медичи, в котором сыграл Шон Бин.
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