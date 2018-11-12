Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Шон Бин рассказал, за какого персонажа он "болеет" в финале "Игры престолов"

Актер предположил, что выживет только один герой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;
Кадр из сериала "Игра престолов"

Известный британский актер Шон Бин, который рассказал о смерти своего героя Неда Старка в первом сезоне сериала "Игра престолов", поделился с поклонниками своим предположением того, кто из Дома Старков доберется до финала "Игры престолов" живым. Об этом написал Mashable.

Шон Бин считает, что до конца доживет Арья Старк. Как заявил актер, персонаж Мэйси Уильямс "обязательно выживет". И, соответственно, Бин не исключает, что именно Арья, его любимица, в конечном итоге займет Железный трон.

Отметим, что гипотеза Бина перекликается с популярной фанатской теорией, которую не так давно слегка подкрепила и сама Мэйси. 

Напомним, 59-летний актер Нед Старк в интервью The Hollywood Reporter проговорился, что канал HBO тихонько снял специальный эпизод, который воссоединил бывших и нынешних звезд "Игры престолов". Также актер рассказал некоторые подробности съемок проекта.

Также Шон Бин рассказал, что произносил его персонаж Нед Старк в сериале "Игра престолов" перед смертью.

Еще несколько материалов по теме:
Джордж Р. Мартин раскрыл название приквела "Игры престолов" "Безумная секретность": Софи Тернер рассказала о фейковых сценах на съемках "Игры престолов" Съемочные площадки "Игры престолов" станут туристическими достопримечательностями
игра престолов шон бин HBO Мэйси Уильямс
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров