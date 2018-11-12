Шон Бин рассказал, за какого персонажа он "болеет" в финале "Игры престолов"

Актер предположил, что выживет только один герой

Кадр из сериала "Игра престолов"

Известный британский актер Шон Бин, который рассказал о смерти своего героя Неда Старка в первом сезоне сериала "Игра престолов", поделился с поклонниками своим предположением того, кто из Дома Старков доберется до финала "Игры престолов" живым. Об этом написал Mashable.

Шон Бин считает, что до конца доживет Арья Старк. Как заявил актер, персонаж Мэйси Уильямс "обязательно выживет". И, соответственно, Бин не исключает, что именно Арья, его любимица, в конечном итоге займет Железный трон.

Отметим, что гипотеза Бина перекликается с популярной фанатской теорией, которую не так давно слегка подкрепила и сама Мэйси.

Напомним, 59-летний актер Нед Старк в интервью The Hollywood Reporter проговорился, что канал HBO тихонько снял специальный эпизод, который воссоединил бывших и нынешних звезд "Игры престолов". Также актер рассказал некоторые подробности съемок проекта.

Также Шон Бин рассказал, что произносил его персонаж Нед Старк в сериале "Игра престолов" перед смертью.