Шпионские игры: появился убойный трейлер нового фильма с Ольгой Куриленко и Роуэном Аткинсоном

По сюжету картины, хакеры взламывают базу данных британской разведки и получают доступ к информации о всех агентах

Кадр из фильма "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

62-летний актер известный всему миру по главной роли в телесериале "Мистер Бин" Роуэн Аткинсон снова сыграл в комедийном фильме "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия". В сети уже появился новый трейлер этого экшена.

Режиссером фильма выступил Дэвид Керр. Фильм является третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона.

По сюжету картины, хакеры взламывают базу данных британской разведки и получают доступ к информации о всех агентах. В итоге Джонни Инглишь остается единственной надеждой своей страны. Ему поручают вычислить, кто именно являлся взломщиком, а кто – заказчиком.

В фильме также сыграли Ольга Куриленко и Бен Миллер. Премьера фильма состоится осенью 2018 года.

Напомним, актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. На своей странице в Instagram актриса разместила два снимка, на которых она с удовольствием ест черешню прямо с дерева.

Ранее британский актер Роуэн Аткинсон заявил, что больше не будет играть знаменитого мистера Бина.