Шпионские игры: появился убойный трейлер нового фильма с Ольгой Куриленко и Роуэном Аткинсоном
По сюжету картины, хакеры взламывают базу данных британской разведки и получают доступ к информации о всех агентах
62-летний актер известный всему миру по главной роли в телесериале "Мистер Бин" Роуэн Аткинсон снова сыграл в комедийном фильме "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия". В сети уже появился новый трейлер этого экшена.
Режиссером фильма выступил Дэвид Керр. Фильм является третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона.
По сюжету картины, хакеры взламывают базу данных британской разведки и получают доступ к информации о всех агентах. В итоге Джонни Инглишь остается единственной надеждой своей страны. Ему поручают вычислить, кто именно являлся взломщиком, а кто – заказчиком.
В фильме также сыграли Ольга Куриленко и Бен Миллер. Премьера фильма состоится осенью 2018 года.
Напомним, актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. На своей странице в Instagram актриса разместила два снимка, на которых она с удовольствием ест черешню прямо с дерева.
Ранее британский актер Роуэн Аткинсон заявил, что больше не будет играть знаменитого мистера Бина.