Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Шрек" и "Кот в сапогах" получат продолжения

Мультфильмы намерены переснять с размахом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Кадр из мультфильма &quot;Шрек навсегда&quot;
Кадр из мультфильма "Шрек навсегда"

Студия Universal Pictures, которая презентовала трейлер мультфильма "Гринч", планирует снять продолжение легендарных мультфильмов, которые собирали миллионы долларов в прокате. Речь идет о мультфильмах "Шрек" и "Кот в сапогах", сообщает американский журнал Variety.

Продюсер мультфильма "Гадкий Я" Кристофер Меледандри готов взяться за эти проекты. Он отметил, что хочет привлечь внимание нового поколения кинозрителей.

Планируется, что главные герои мультфильмов будут жить в совершенно других и непривычных для себя условиях, совершать неожиданные поступки и так далее.

Кроме того, озвучку персонажей оставят без изменений. В частности, это: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас, Камерон Диас и другие. Также продюсер обещает, что новый мультфильм не будет похож на предыдущие свои части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Создатели "Шрека" планируют продолжение

Отметим, что самым кассовым фильмом актрисы Камерон Диас признана вторая часть анимационных приключений "Шрека" (3,03 млрд долл).

Напомним, ранее сообщалось, что пятый фильм про Шрека выйдет на широкие экраны в 2019 году

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл и принц Гарри рассказали о любимых диснеевских мультфильмах Создатель "Фантастической четверки" готовит киноадаптацию мультфильма "Том и Джерри" Джастин Бибер выпустит мультфильм "Купидон"
мультфильм шрек эдди мерфи антонио бандерас Камерон Диас Кот в сапогах
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров