"Шрек" и "Кот в сапогах" получат продолжения

Мультфильмы намерены переснять с размахом

Кадр из мультфильма "Шрек навсегда"

Студия Universal Pictures, которая презентовала трейлер мультфильма "Гринч", планирует снять продолжение легендарных мультфильмов, которые собирали миллионы долларов в прокате. Речь идет о мультфильмах "Шрек" и "Кот в сапогах", сообщает американский журнал Variety.

Продюсер мультфильма "Гадкий Я" Кристофер Меледандри готов взяться за эти проекты. Он отметил, что хочет привлечь внимание нового поколения кинозрителей.

Планируется, что главные герои мультфильмов будут жить в совершенно других и непривычных для себя условиях, совершать неожиданные поступки и так далее.

Кроме того, озвучку персонажей оставят без изменений. В частности, это: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас, Камерон Диас и другие. Также продюсер обещает, что новый мультфильм не будет похож на предыдущие свои части.

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Отметим, что самым кассовым фильмом актрисы Камерон Диас признана вторая часть анимационных приключений "Шрека" (3,03 млрд долл).

Напомним, ранее сообщалось, что пятый фильм про Шрека выйдет на широкие экраны в 2019 году.