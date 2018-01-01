Штурмовики, танцы на красной дорожке и Стинг: чем запомнились последние дни Каннского кинофестиваля

День завершения кинофестиваля запомнился многим яркими образами, громкими премьерами и выступлениями

Каннский кинофестиваль в этом году удивил, порадовал, а в чем-то даже поразил. Две недели кино новинок, звездных выходов и заявлений пролетели и пора подвести итоги.

Фильмом закрытия кинофестиваля был настоящий долгострой – "Человек, который убил Дон Кихота". Режиссер Терри Гиллиам снимал картину более 20 лет из-за постоянных проблем с финансированием. Но на красной дорожке Гиллиам отрывался как мог. Танцевала рядом с ним и известная голливудская актриса, которая, кстати, родом из Украины, Ольга Куриленко. Она сразила в Каннах своими нежными образами.

Кроме Куриленко в картине снялись Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Стеллан Скарсгорд и другие. А вот срези звездных госте, которые пришли на премьеру, был и Гэрри Олдмен, который в этом году получил "Оскар". Он пришел со своей женой – писательницей Жизель Шмидт. Также на красной дорожке появились и жюри фестиваля во главе с Кейт Бланшетт.

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Также в последний день кинофестиваля представили и еще один фильм "Звездных войн". Организаторы устроили настоящее шоу! Вход охраняли штурмовики, а вместе с актерами появился и один из любимых персонажей космической саги – Чубакка.

Что же касается фильма, то его долго не могли закончить, пока за дело не взялся оскароносный Рон Ховард. Снялись в ленте Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон и другие.

Интересно и то, что фотографам, как и актерам, все возрасты покорны. Самому старшему Христо Христофу исполнилось 80 лет! За свои годы каких только звезд он не фотографировал: Френсиса Копполу, Чака Норриса, Владимира Высоцкого и других. Сам же он говорит, что не учился никогда фотографировать.

Кроме того, настоящим подарком стало и то, что на красной дорожке выступал сам Стинг.

Напомним, японский фильм "Магазинные воришки" режиссера Хирокадзу Корээда получил Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского кинофестиваля.