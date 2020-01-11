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Сиквел фильма "Доктор Стрэндж" остался без режиссера: в чем причина

Скотт Дерриксон покинул пост режиссера, но остался в качестве продюсера фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
"Доктор Стрэндж"
"Доктор Стрэндж"
Фото: YouTube

Режиссер первой части "Доктора Стрэнджа" студии Marvel Скотт Дерриксон покинул пост режиссера сиквела картины, который выйдет в 2021 году. Однако он останется в качестве продюсера. Как написал постановщик в Twitter, причиной конфликта стали "творческие разногласия".

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"Мы с Marvel совместно решили разойтись на "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия" из-за творческих разногласий. Я благодарен за наше сотрудничество и останусь в качестве исполнительного продюсера", – написал режиссер.

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По информации Variety, Дерриксон хотел добавить больше элементов хоррора в картину. В то же время, Marvel Studios и Disney не выгодно поднимать рейтинг с PG-13. Можно предположить, что среди "творческих разногласий" и был момент с ужесточением характера фильма.

Напомним, ранее креативный директор Walt Disney Studios Алан Хорн рассказал, что студии Disney и Marvel планируют выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной.

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