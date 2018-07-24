Сиквел легендарного боевика с Дензелом Вашингтоном возглавил американский прокат

"Великий уравнитель 2" за премьерные выходные собрал 35,8 миллиона долларов

Кадр из фильма "Великий уравнитель 2"

Боевик "Великий уравнитель 2" с Дензелом Вашингтоном в главной роли возглавил американский прокат. Уже за премьерные выходные фильм собрал 35,8 миллиона долларов.

Отметим, что сиквел стартовал лучше оригинала. Кроме того, это был лучший результат среди фильмов, созданных режиссером Антуаном Фукуа.

Вторую строчку рейтинга по итогам выходных занял еще один сиквел-мюзикл "Mamma Mia! 2". Фильм собрал 34 миллиона долларов. На третьем месте оказался мультфильм "Монстры на каникулах 3: Море зовет", собравший 23 миллиона долларов.

Напомним, в новом предстоящем боевике "Великий уравнитель 2" ("Праведник 2") звезда сериалов "Игра престолов" и "Нарко" Педро Паскаль воплощает бывшего напарника героя Дензела Вашингтона. Отметим, до того, как стать звездой мирового масштаба, Дензел Вашингтон пережил непростые времена. В молодости будущий голливудский актер едва не умер от наркозависимости, от которой его спасла собственная мать. Мать Вашингтона Леннис перепробовала все способы справиться с этой бедой и последним шансом спасти сына стала военная академия, куда она отправила Дензела.