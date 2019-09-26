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Сильвестр Сталлоне намерен снять сиквел "Танго и Кэша"

После громкого возвращения Рэмбо, Сталлоне намерен вернуть многих героев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Кадр из фильма «Танго и Кэш»
Кадр из фильма «Танго и Кэш»
Фото: YouTube

Голливудский ветеран кино Сильвестр Сталлоне, вернув на экраны Рокки Бальбоа и Джона Рэмбо, пятая часть о котором недавно вышла на экраны, намерен "воскресить" еще один культовый фильм со своим участием.

Смотрите подробности о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

По информации Fandango, Сталлоне сейчас думает о продолжении комедийного боевика "Танго и Кэш". По словам актера, он уже обсуждал идею сиквела с Куртом Расселом, но последний высказал неуверенность в целесообразности этой затеи, так что коллеги сошлись на том, что вернутся к разговору позже.

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Отметим, что оригинал, поставленный Андреем Кончаловским, вышел в 1989 году и рассказывал о соперничестве двух полицейских в исполнении Сильвестра Сталлоне и Курта Рассела, каждый из которых считал себя лучшим в борьбе с преступностью.

Напомним, Сильвестр Сталлоне планирует вернуть героя Марион Кобретти из боевика 1986 года выпуска "Кобра". Но проект планирует превратить в сериал.

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