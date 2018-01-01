Сильвестр Сталлоне "навешал" богатым плохим парням в новом боевике: появился яркий трейлер

В фильме "План побега 2" много драк, много стрельбы и много Сталлоне!

Сильвестр Сталлоне. Фото: Getty

В сети появился первый трейлер боевика "План побега 2" со Сильвестром Сталлоне в главной роли, который поразил поклонников своими тренировками. Видео опубликовала студия Lionsgate.

Постер к фильму "План побега 2"

В центре сюжета Рэй Бреслин, управляющий группой специалистов по безопасности, способных осуществить побег из абсолютно любой тюрьмы. После того, как доверенного оперативника Рэя, Шу Рена, забирают в сложнейшую тюрьму в истории, которая может изменять свою форму, Бреслин решает вызволить Шу оттуда.

В главных ролях также снялись: 50 Cent, Дэйв Батиста, Джейми Кинг и другие. Премьера состоится в июне этого года.

Напомним, голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который замешан в секс-скандале, снова готов сыграть в пятой части фильма "Рэмбо".