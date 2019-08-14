Сильвестр Сталлоне пришел поддержать дочь на премьере фильма "Синяя бездна 2"

Это история о девушках. которые столкнулись с кровожадными акулами

Дочери Сильвестра Сталлоне Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Синяя бездна 2". На мероприятие вместе с женой Дженнифер Флавин и дочками – 23-летней Софией, 21-летней Систин и 17-летней Скарлет пришел актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, который снимет продолжение "Неудержимых".

Смотрите видео о том, что Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

Стоит отметить, что Систин сыграла в картине главную роль, а ее сестры и отец пришли ее поддержать девушку. Гордый отец, конечно же, не пропустил возможность пройтись по красной дорожке и поддержать дочь.

Сильвестр Сталлоне с дочерьми Фото: AFP

Для своего выхода девушки короткие платья. Систин надела синее платье, расшитое пайетками, София – черное платье на бретельках с узором на талии и подоле и со смелым декольте, Скарлет – черное мини с цветочным принтом.

Дочери Сильвестра Сталлоне Фото: AFP

Наряды отлично подчеркнули стройные ноги сестер. Они обули черные босоножки, сделали укладки с локонами. Отметим, фильм "Синяя бездна – 2" – это история о трех подругах, которые исследуют подводный мир. На пути им придется встретиться с кровожадными акулами.

Напомним, Сильвестр Сталлоне снимет продолжение фильма "Кобра" 1986 года.

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