Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сильвестр Сталлоне пришел поддержать дочь на премьере фильма "Синяя бездна 2"

Это история о девушках. которые столкнулись с кровожадными акулами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Дочери Сильвестра Сталлоне
Дочери Сильвестра Сталлоне
Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Синяя бездна 2". На мероприятие вместе с женой Дженнифер Флавин и дочками – 23-летней Софией, 21-летней Систин и 17-летней Скарлет пришел актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, который снимет продолжение "Неудержимых".

Смотрите видео о том, что Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

Стоит отметить, что Систин сыграла в картине главную роль, а ее сестры и отец пришли ее поддержать девушку. Гордый отец, конечно же, не пропустил возможность пройтись по красной дорожке и поддержать дочь.

Сильвестр Сталлоне с дочерьми
Сильвестр Сталлоне с дочерьми
Фото: AFP

Для своего выхода девушки короткие платья. Систин надела синее платье, расшитое пайетками, София – черное платье на бретельках с узором на талии и подоле и со смелым декольте, Скарлет – черное мини с цветочным принтом.

Дочери Сильвестра Сталлоне
Дочери Сильвестра Сталлоне
Фото: AFP

Наряды отлично подчеркнули стройные ноги сестер. Они обули черные босоножки, сделали укладки с локонами. Отметим, фильм "Синяя бездна – 2" – это история о трех подругах, которые исследуют подводный мир. На пути им придется встретиться с кровожадными акулами. 

Напомним, Сильвестр Сталлоне снимет продолжение фильма "Кобра" 1986 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

премьера фильм Сильвестр Сталлоне Синяя бездна 2
Реклама

Новости партнеров

Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Рекорд
Рекорд "Аватара" побит: появился новый лидер по кассовым сборам
10 самых живучих мифов об уходе за кожей
10 самых живучих мифов об уходе за кожей
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Популярные статьи

Сегодня, 09:47Fun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:30Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

Вчера, 14:14Афиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

Вчера, 09:30Food

Маковый Спас 2019: что святят на Маковея

Вчера, 08:58Fun

Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

Вчера, 08:36Fun

Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

12 августаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

12 августаEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

12 августаFun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

12 августаШоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

12 августаFun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

12 августаШоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

12 августаТехно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

12 августаПсихология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

11 августаТехно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Новости партнеров

Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Джон Сноу и его любимые сцены «Игры престолов»
Джон Сноу и его любимые сцены «Игры престолов»
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow
Модные солнцезащитные очки 2019
Модные солнцезащитные очки 2019
Как посмотреть на бизнес с другого ракурса
Как посмотреть на бизнес с другого ракурса
7 шедевров Haute Couture
7 шедевров Haute Couture
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Джон Сноу и его любимые сцены «Игры престолов»
Джон Сноу и его любимые сцены «Игры престолов»