Сильвестр Сталлоне сыграет в пятой части "Рэмбо"

Также он будет сценаристом картины, а возможно, выступит и в роли режиссера

Сильвестр Сталлоне. Фото: Getty

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который замешан в секс-скандале, снова готов сыграть в пятой части фильма "Рэмбо", сообщает Deadline.

Отмечается, что Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового "Рэмбо".

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Действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля. По предварительной информации, съемки ленты начнутся в сентябре этого года.

Отметим, что первый фильм франшизы "Рэмбо Первая кровь" вышел на экраны в 1982 году. Впоследствии было снято еще три продолжения – в 1985, 1988 и 2008 годах.

Напомним, недавно голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем Instagram первый официальный постер продолжения боксерской драмы "Крид".