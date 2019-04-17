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"Симпсоны" стали поклонниками мышонка Микки после слияния с Disney

Компания Fox стала частью корпорации Disney и это показали в новом трейлере мультсериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
"Симпсоны"
"Симпсоны"
Фото: YouTube

Как известно, компания Fox стала частью корпорации Disney, после покупки последней активов 21st Century Fox Inc. Как следствие, к Disney отошло множество важнейших франшиз – от "Чужих" и "Хищника" до любимчиков "Симпсонов".

Такое событие не могло не отобразится в мультсериале и в сети уже "гуляет" трейлер, в котором желтая семейка приветствует своих новых "повелителей" и пытается примерить шапочки с ушами мышонка Микки. Гомер даже подвергается прессингу летающего слоненка Дамбо. Хотя джае не тот момент смешной. Сама сцена заставляет улыбаться, ведь на фоне – еще и памятник Дарту Вейдеру.

Стоит отметить, что в мультсериал "Симпсоны" попал и суперзлодей Танос из мира комиксов Marvel, который в "Войне бесконечности" проредил жителей Вселенной.

Напомним, компания The Walt Disney Company готовится запустить собственный стриминговый сервис потокового вещания Disney+. В верхней части страницы сервиса будут расположены пять разделов с франшизами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. 

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Источник: Сегодня
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