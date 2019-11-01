Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Сирота Бруклин": обзор детектива с Брюсом Уиллисом

Режиссером выступил Эдвард Нортон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:42
Кадр из фильма "Сиротский Бруклин"
Кадр из фильма "Сиротский Бруклин"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 1 ноября вышел в прокат криминальный фильм Эдварда Нортона "Сирота Бруклин" ("Сиротский Бруклин"). Это адаптация детектива Джонатана Летема, которую вполне можно считать добротной детективной драмой.

Узнайте также, как зрители в соцсетях обсуждали фильмы 90-х:

Сегодня.Lifestyle сделали обзор того, что нужно знать о фильме "Сирота Бруклин" перед походом в кино.

"Сирота Бруклин": сюжет фильма

Нью-Йорк 1950-х годов. Частный детектив Лайонел Эссрог, страдающий синдромом Туррета, талантливый сыщик и умный мужчина. Он намерен самостоятельно разгадать дело о смерти своего наставника Фрэнка Минны, которого застрелили преступники.

У него есть несколько подсказок и ум, ведь не все товарищи-детективы в агентстве Минны согласились ему помогать. Подсказки выводят его на след магната и застройщика Мозеса Рэндолфа, который воротит черные дела в Нью-Йорке. Лайонел попадает в трущобы Бруклина, джаз-клубы Гарлема, роскошные кабинеты политической элиты. Находит женщину, в которою влюбляется.

Кадр из фильма "Сирота Бруклин"
Кадр из фильма "Сирота Бруклин"
Фото: YouTube

Актерский состав и драматургия фильма "Сирота Бруклин"

Главную роль – Лайонела Эссрога исполнил режиссер и сценарист проекта Эдвард Нортон. Роль Фрэнка Минны досталась Брюсу Уиллису, а антагониста сыграл Алекс Болдуин. Брата Мозеса исполнил Уиллем Дефо, а мулатку-юриста Гугу Мбата‑Роу.

Саудтреком к фильму "Сирота Бруклин" стала композиция Тома Йорка Motherless Brooklyn.

Хронометраж фильма – чуть более двух с половиной часов, но смотрится он на одном дыхании и нет скучных затянутых моментов. Это история не только человека, который сумел размотать клубок загадок и тайн, но и человека, который сумел оставить правильные и уместные подсказки.

Интересные факты о фильме "Сирота Бруклин"

  • "Сирота Бруклин" – это второй опыт Эдварда Нортона в режиссерском кресле после режиссуры "Сохранение веры" (2000).
  • Также Нортон выступил в качестве сценариста и значится так в титрах, хотя уже есть сценарный опыт в проектах "Бойцовский клуб", "Фрида", "Разрисованная вуаль" и "Невероятный Халк".
  • Ранее Дэвиду Линчу предложить выступить в качестве режиссера или продюсера фильма, но он отказался
  • Один пожарный Нью-Йорка был убит и еще двое ранены на съемочной части этого фильма, когда 22 марта 2018 года вспыхнул пожар в здании ночного клуба

Напомним, Брюс Уиллис попал на операционный стол после того, как травмировался на съемках фильма "Сирота Бруклин".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась в попытке суицида
кино Алек Болдуин роль Брюс Уиллис сценарист сюжет интересные факты Эдвард Нортон Уиллем Дефо Сирота Бруклин
Реклама

Новости партнеров

Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
У Instаgram хворої на рак Заворотнюк з'явилися трепетні фото
У Instаgram хворої на рак Заворотнюк з'явилися трепетні фото
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

Сегодня, 09:18Fun

Муж снял на видео доказательства измены жены: "Покажу твоей матери"

Вчера, 12:02Fun

Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручную кладь

Вчера, 09:56Fun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:56Fun

Самая маленькая кошка в мире попала на видео

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики

30 октябряEvents

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

30 октябряFun

30 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 октябряТехно

Xiaomi Mi Note 10 первым в мире получит 108 МП фотокамеру

30 октябряШоу-бизнес

"Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери

30 октябряFun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

30 октябряEvents

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

30 октябряШоу-бизнес

Официальное заявление: Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла

30 октябряШоу-бизнес

"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

30 октябряПсихология

Когда ничего не получается: восемь правил, которые должен знать каждый

29 октябряШоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Новости партнеров

Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
У Instаgram хворої на рак Заворотнюк з'явилися трепетні фото
У Instаgram хворої на рак Заворотнюк з'явилися трепетні фото
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Анастасия Заворотнюк впервые прокомментировала слухи о болезни
Анастасия Заворотнюк впервые прокомментировала слухи о болезни
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне