"Сирота Бруклин": обзор детектива с Брюсом Уиллисом

Режиссером выступил Эдвард Нортон

Кадр из фильма "Сиротский Бруклин" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 1 ноября вышел в прокат криминальный фильм Эдварда Нортона "Сирота Бруклин" ("Сиротский Бруклин"). Это адаптация детектива Джонатана Летема, которую вполне можно считать добротной детективной драмой.

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Сегодня.Lifestyle сделали обзор того, что нужно знать о фильме "Сирота Бруклин" перед походом в кино.

"Сирота Бруклин": сюжет фильма

Нью-Йорк 1950-х годов. Частный детектив Лайонел Эссрог, страдающий синдромом Туррета, талантливый сыщик и умный мужчина. Он намерен самостоятельно разгадать дело о смерти своего наставника Фрэнка Минны, которого застрелили преступники.

У него есть несколько подсказок и ум, ведь не все товарищи-детективы в агентстве Минны согласились ему помогать. Подсказки выводят его на след магната и застройщика Мозеса Рэндолфа, который воротит черные дела в Нью-Йорке. Лайонел попадает в трущобы Бруклина, джаз-клубы Гарлема, роскошные кабинеты политической элиты. Находит женщину, в которою влюбляется.

Кадр из фильма "Сирота Бруклин" Фото: YouTube

Актерский состав и драматургия фильма "Сирота Бруклин"

Главную роль – Лайонела Эссрога исполнил режиссер и сценарист проекта Эдвард Нортон. Роль Фрэнка Минны досталась Брюсу Уиллису, а антагониста сыграл Алекс Болдуин. Брата Мозеса исполнил Уиллем Дефо, а мулатку-юриста Гугу Мбата‑Роу.

Саудтреком к фильму "Сирота Бруклин" стала композиция Тома Йорка Motherless Brooklyn.

Хронометраж фильма – чуть более двух с половиной часов, но смотрится он на одном дыхании и нет скучных затянутых моментов. Это история не только человека, который сумел размотать клубок загадок и тайн, но и человека, который сумел оставить правильные и уместные подсказки.

Интересные факты о фильме "Сирота Бруклин"

"Сирота Бруклин" – это второй опыт Эдварда Нортона в режиссерском кресле после режиссуры "Сохранение веры" (2000).

Также Нортон выступил в качестве сценариста и значится так в титрах, хотя уже есть сценарный опыт в проектах "Бойцовский клуб", "Фрида", "Разрисованная вуаль" и "Невероятный Халк".

Ранее Дэвиду Линчу предложить выступить в качестве режиссера или продюсера фильма, но он отказался

Один пожарный Нью-Йорка был убит и еще двое ранены на съемочной части этого фильма, когда 22 марта 2018 года вспыхнул пожар в здании ночного клуба

Напомним, Брюс Уиллис попал на операционный стол после того, как травмировался на съемках фильма "Сирота Бруклин".

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