Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Скандальный A$AP Rocky выпустил безумный клип Babushka Boi

После выхода из тюрьмы рэпер грабит банк в своем новом видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:44
A$AP Rocky выпустил клип "Babushka Boi"
A$AP Rocky выпустил клип "Babushka Boi"
Фото: YouTube

Рэпер A$AP Rocky, которому вынесли приговор за нападение в Швеции, выпустил клип на песню Babushka Boi. В безумном видео Роки вместе с друзьями грабит банк, а на его голове повязан бабушкин платок.

Кто из мировых звезд снимает клипы в Киеве, смотрите в коротком видео:

Новый клип A$AP Rocky появился на официальном YouTube-канале исполнителя. Режиссером видеоработы Babushka Boi выступила Надя Ли Коэн.

Перед выходом клипа в сети появился трейлер, в котором звучит трэп-версия "Мурки" и объясняется, почему, собственно, A$AP Rocky зовут Babushka Boi.

A$AP Rocky – Babushka Boi (Trailer #1)

В самом видео рэпер и его товарищи грабят банки и сбегают от "полицейских-свиней".

A$AP Rocky – Babushka Boi

Напомним, что американский рэпер A$AP Rocky в начале июля был арестован в Швеции по подозрению в нападении. Артисту пришлось отменить все свои выступления, в том числе и концерт на киевском фестивале Atlas Weekend.

Ранее LOBODA представила кавер на песню Аллы Пугачевой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кэти Перри выпустила эпатажный клип, снятый украинским режиссером Пурпурные крылья фламинго: Алан Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin Эд Ширан выпустил клип, который стал хитом сети
клип рэпер A$AP Rocky
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Почему огурцы едят только в бывшем СССР
Почему огурцы едят только в бывшем СССР

Популярные статьи

Сегодня, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 20:09Wellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

Вчера, 15:30Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

Вчера, 12:07Events

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

Вчера, 10:45Техно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

Вчера, 10:09Афиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

30 августаШоу-бизнес

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

30 августаТехно

Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

30 августаШоу-бизнес

Александр Стоянов стал народным артистом Украины: реакция Екатерины Кухар

30 августаFun

Девушка три года не пользовалась шампунем: как она выглядит сейчас

Новости партнеров

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Мраморные яйца - Простой рецепт окрашивания яиц на Пасху
Мраморные яйца - Простой рецепт окрашивания яиц на Пасху
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Как помочь организму при резкой перемене погоды
Как помочь организму при резкой перемене погоды
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками