Скандальный A$AP Rocky выпустил безумный клип Babushka Boi

После выхода из тюрьмы рэпер грабит банк в своем новом видео

A$AP Rocky выпустил клип "Babushka Boi" Фото: YouTube

Рэпер A$AP Rocky, которому вынесли приговор за нападение в Швеции, выпустил клип на песню Babushka Boi. В безумном видео Роки вместе с друзьями грабит банк, а на его голове повязан бабушкин платок.

Кто из мировых звезд снимает клипы в Киеве, смотрите в коротком видео:

Новый клип A$AP Rocky появился на официальном YouTube-канале исполнителя. Режиссером видеоработы Babushka Boi выступила Надя Ли Коэн.

Перед выходом клипа в сети появился трейлер, в котором звучит трэп-версия "Мурки" и объясняется, почему, собственно, A$AP Rocky зовут Babushka Boi.

A$AP Rocky – Babushka Boi (Trailer #1)

В самом видео рэпер и его товарищи грабят банки и сбегают от "полицейских-свиней".

A$AP Rocky – Babushka Boi

Напомним, что американский рэпер A$AP Rocky в начале июля был арестован в Швеции по подозрению в нападении. Артисту пришлось отменить все свои выступления, в том числе и концерт на киевском фестивале Atlas Weekend.

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