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Скандальный фильм "Милашки" от Netflix может претендовать на "Оскар-2021" от Франции

Сегодня, 16:11

Вопреки критике, которая продолжается в адрес фильма

Скандальный фильм "Милашки", из-за которого Netflix обвинили в сексуализации детей, попал в шорт-лист кинолент, выдвинутых на "Оскар" от Франции.

Таким образом картина, рассказывающая о взрослении молодых танцовщиц, может попасть в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" и бороться за самую престижную кинопремию. В то же время от Украины на "Оскар-2021" выдвинута кинолента "Атлантида", о которой мы рассказали ранее.

Кадр из фильма "Милашки"
Кадр из фильма "Милашки"
Фото: themoviedb.org

Фильм "Милашки" вызвал серьезный скандал еще до премьеры. В центре сюжета – 11-летняя сенегальская девочка Ами, которая переезжает с семьей в Париж и присоединяется к танцевальной команде девочек из школы. Сюжет кажется тривиальным, однако героини надевают откровенные наряды, танцуют в провокационной манере и именуют свою группу "Милашками". В итоге создателей фильма обвинили как в сексуализации несовершеннолетних, так и самих актрис фильма.

Для промо фильма Netflix выбрал провокационный кадр, который вместе с трейлером вызвал скандальную реакцию пользователей. После критики в Сети, Netflix удалил постер.

Скриншот постера к фильму Cuties
Скриншот постера к фильму Cuties
Фото: Netflix

Премьера "Милашек" состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в начале 2020 года, а этой осенью фильм вышел на стриминговой платформе Netflix.

Окончательное решение по поводу выбора фильма Оскаровский комитет Франции сделает 19 ноября.

Смотрите трейлер к фильму "Милашки":

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