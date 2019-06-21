Скандинавское лето: что почитать в плохую погоду

Для плохой погоды нужно легкое чтиво, поэтому "Сегодня" подобрали для вас подборку книг с летним скандинавским настроением

Украину время от времени заливают дожди, а потому — самое время выбрать книги, которые можно почитать в плохую погоду. Дополните чтения книг чашечкой горячего травяного чая, уютным пледом в любимом кресле и хорошее настроение в плохую погоду вам гарантировано. А добавит тепла наш список книг со скандинавским настроением, которые стоит почитать в плохую погоду.

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Летная книжка Фото: Сегодня

Туве Янсон, "Летняя книжка"

Туве Янсон известна украинскому читателю прежде всего как создатель забавных и немного грустных Муми-троллей, однако у нее есть еще ряд произведений, с которым стоит познакомиться. Среди них – "Летняя книжка". Это хорошая и уютная книга. В ней — зарисовки из летней жизни девочки Софии, ее отца и бабушки на острове. Если вам не хватает тепла в холода погоду, то эта летняя книга придаст атмосферы. С помощью этой книги можно легко перенестись в детство и вспомнить первые впечатления от отдыха на море или поливки растений на огороде у бабушки. "Летняя книжка" – это истории с запахом, звуком и даже вкусом, а потому прекрасно подойдет для поднятия настроения в плохую погоду. Книгу можно назвать и ностальгической, а также приключенческой, ведь в ней можно найти нотки от "Вина из одуванчиков Рэя Брэдбери и немного настроения из "Приключений Тома Сойера" Марка Твена.

Что почитать летом Фото: Сегодня

Мария Парр "Вафельное сердце"

Для плохой погоды нужно легкое чтиво. А еще в такую погоду хорошо погружаться в собственные воспоминания. Придаст летней атмосферы в плохую погоду книга "Вафельное сердце" от молодой писательницы Марии Парр, которую уже начали сравнивать со скандинавской писательницей Астрид Линдгрен. Главные герои произведения — девятилетние мальчик и девочка, которые обожают приключения, а больше всего они любят есть вкусные вафли в виде сердечек. Эта парочка любит играть во II мировую войну и строить Ноев ковчег. Но время идет, все заканчивается, остается только светлая печаль и память о дружбе. Поэтому не удивляйтесь, что после прочтения этой книги вам захочется позвонить в плохую погоду старым друзьям и пригласить их на чашечку чая.

Что почитать о хюгге Фото: Сегодня

Хелен Расселл "Год хюгге по-датски. Секреты самой счастливой страны в мире"

Хюгге — это особое скандинавское слово, которое на украинский или русский язык можно перевести примерно как "счастье" или "благополучие". Встречи с друзьями, семейные застолья, сборы на пикник летом — это и есть хюгге. А для плохой погоды у датчан есть немало рецептов. Поэтому книга с секретами счастливой страны в мире прекрасно подойдет для того, чтобы читать в плохую погоду летом.

Для датчан важно все: баланс между работой и отдыхом, особое оформление дома и даже рецепты вкусных булочек. Рассказы о всем этом вы найдете в книге о годе хюгге по-датски.

Напомним, что ранее мы писали о любовных романах, которые заставят ваше сердце биться чаще.

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