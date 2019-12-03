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Сказка и праздник: в Киеве открылась резиденция Святого Николая

Все желающие могут написать письмо Святому Николаю или побывать на волшебных мастер-классах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Резиденция Святого Николая
Резиденция Святого Николая
Фото: Pexels

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Недавно мы писали о том, куда поехать отдохнуть на праздники. Но для, тех остается в Киеве предлагаем сходить в резиденцию Святого Николая. Так. в Киеве, на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, торжественно открылась резиденция Святого Николая. Для всех желающих двери резиденции будут открыты до 29 декабря 2019 года.

Узнайте подробности о том, как Резиденция Святого Николая открылась на Закарпатье:

Резиденция занимает два яруса колокольни, на которых расположены кабинет Святого Николая и экспозиция Музея истории резиденции Святого Николая.

Также посетителей резиденции ждут арка желаний, написание письма Святому Николаю, знакомство с уникальными творческими работами художников, развлекательные программы для детей, интересные фотозоны и сама сказочная Лавра.

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Кроме этого, в Резиденции Святого Николая в этом году будет действовать выставка "Сказки народов мира" – города сказочных героев с авторскими куклами, созданными известными мастерами в разных техниках исполнения: папье-маше, фарфор, пластик, текстиль, валяние, пэчворк, дерево, вата, картины вышитые лентами, люминесцентными нитями и другие.

Отметим, что впервые резиденция представлена в волшебных зимних узорах самчиковской росписи и фантастических красках калейдоскопа искусства лоскутного шитья.

Напомним, ранее мы сделали подборку мероприятий на 3-8 декабря 2019.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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