"Скелеты в шкафу": телеканал "Украина" покажет финальный сезон "Реальной мистики"

30 марта стартует последний сезон скриптед-реалити "Реальная мистика"

30 марта в 12:30 на телеканале "Украина" стартует последний сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам. В новых сериях раскроются шокирующие тайны прошлого не только членов команды Андрея Дебрина, но и прольется свет на то, почему Дебрин всю свою жизнь занимается опровержением мистических событий.

В финальном сезоне герои реальной мистики не смогут больше скрывать тайны своего прошлого, которые так старались забыть. За совершенные поступки некоторым из них придется дорого заплатить.

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"Вера Ивановна ради своего ребенка совершила глобальный поступок. Но даже во имя благой цели неблагородный поступок рано или поздно постучится: "Тук-тук, привет! Надо за все платить". Вот с этим столкнется моя героиня. Никто не знает, на что мы способны, пока нас жизнь не загонит в угол. Очень хорошо жить, когда быт налажен, все хорошо, все спокойно. Но иногда случается, что-то выбивает нас из колеи. Мы увидим, кто есть кто и на кого можно положиться, а на кого нет", – рассказывает актриса Елена Репина, которая полюбилась зрителям "Реальной мистики" за образ Веры Ивановны.

Зритель впервые за 10 сезонов получит ответ на вопрос, почему Андрей Дебрин решил в свое время открыть "Реальную мистику". Сам актер не скрывает, что именно финал истории стал для него эмоционально самым тяжелым.

"Будет очень неожиданно. Есть вещи, которые ты на самом деле боишься рассказывать своим близким. Это действительно твоя тайна, которую никогда в жизни не хотел бы, чтобы кто-то увидел. Всегда есть момент у человека, когда он настоящий. Это, как будто тебя закрывают в пустой комнате, и ты знаешь, что тебя там никто никогда не увидит. И ты можешь быть сам собой. А когда твое, глубоко скрытое вынимают из середины, очень сложно. Мы все будем очень искренними в новом сезоне. Эти моменты тоже коснутся зрителей", – раскрывает подробности нового сезона Андрей Дебрин.

Ведущий Андрей Дебрин Фото: instagram.com/debrin_andrii_actor

Сюжетные повороты больше раскроют личность каждого героя, его тайные мотивы, неприемлемые поступки из прошлого. Все это даст понимание, почему этот герой стал таким, и что его мотивирует сейчас. Раскрытие скелетов в шкафу расставит точки над "і" и откроет новые цели героям. Зритель по-новому посмотрит на каждого персонажа.

"Окажется не так все было безоблачно в юности Марины, повлекшее определенный ряд событий. И этот скелет в шкафу многое объяснит. Для меня Марина по жизни очень правильная. С принципами, с какими-то своими постулатами. И то, что откроется в этом сезоне не в ее манере абсолютно. Но в жизни всякое бывает", – делится Наталья Бережная-Музычко.

Финальный сезон скриптед-реалити "Реальная мистика" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кто из "Реальной мистики" пойдет под венец, кто окажется на грани жизни и смерти, что себе не может простить Андрей Дебрин, а кого отправят в тюрьму, – все это и много других неожиданностей зритель узнает в финальном сезоне любимого скриптед-реалити.

Первый сезон сериала "Реальная мистика" стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В копилке проекта серебряная кнопка YouTube (более 340 тыс. подписчиков), десятки тысяч фолловеров фанатских страниц в соцсетях. "Медиа Группа Украина" заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити "Реальная мистика" с польской группой Polcast.

Напомним, украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию Золота Дзиґа-2020.

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