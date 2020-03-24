Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Скелеты в шкафу": телеканал "Украина" покажет финальный сезон "Реальной мистики"

30 марта стартует последний сезон скриптед-реалити "Реальная мистика"

Марина Попович
Сегодня, 08:45

30 марта в 12:30 на телеканале "Украина" стартует последний сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам. В новых сериях раскроются шокирующие тайны прошлого не только членов команды Андрея Дебрина, но и прольется свет на то, почему Дебрин всю свою жизнь занимается опровержением мистических событий.

В финальном сезоне герои реальной мистики не смогут больше скрывать тайны своего прошлого, которые так старались забыть. За совершенные поступки некоторым из них придется дорого заплатить.

"Кофе с перцем": эксклюзивное интервью с Андреем Дебриным – видео

"Вера Ивановна ради своего ребенка совершила глобальный поступок. Но даже во имя благой цели неблагородный поступок рано или поздно постучится: "Тук-тук, привет! Надо за все платить". Вот с этим столкнется моя героиня. Никто не знает, на что мы способны, пока нас жизнь не загонит в угол. Очень хорошо жить, когда быт налажен, все хорошо, все спокойно. Но иногда случается, что-то выбивает нас из колеи. Мы увидим, кто есть кто и на кого можно положиться, а на кого нет", – рассказывает актриса Елена Репина, которая полюбилась зрителям "Реальной мистики" за образ Веры Ивановны.

Читайте также:
Ведущий программы "Реальная мистика" признался, верит ли в потусторонние силы

Зритель впервые за 10 сезонов получит ответ на вопрос, почему Андрей Дебрин решил в свое время открыть "Реальную мистику". Сам актер не скрывает, что именно финал истории стал для него эмоционально самым тяжелым.

"Будет очень неожиданно. Есть вещи, которые ты на самом деле боишься рассказывать своим близким. Это действительно твоя тайна, которую никогда в жизни не хотел бы, чтобы кто-то увидел. Всегда есть момент у человека, когда он настоящий. Это, как будто тебя закрывают в пустой комнате, и ты знаешь, что тебя там никто никогда не увидит. И ты можешь быть сам собой. А когда твое, глубоко скрытое вынимают из середины, очень сложно. Мы все будем очень искренними в новом сезоне. Эти моменты тоже коснутся зрителей", – раскрывает подробности нового сезона Андрей Дебрин.

Ведущий Андрей Дебрин
Ведущий Андрей Дебрин
Фото: instagram.com/debrin_andrii_actor

Сюжетные повороты больше раскроют личность каждого героя, его тайные мотивы, неприемлемые поступки из прошлого. Все это даст понимание, почему этот герой стал таким, и что его мотивирует сейчас. Раскрытие скелетов в шкафу расставит точки над "і" и откроет новые цели героям. Зритель по-новому посмотрит на каждого персонажа.

"Окажется не так все было безоблачно в юности Марины, повлекшее определенный ряд событий. И этот скелет в шкафу многое объяснит. Для меня Марина по жизни очень правильная. С принципами, с какими-то своими постулатами. И то, что откроется в этом сезоне не в ее манере абсолютно. Но в жизни всякое бывает", – делится Наталья Бережная-Музычко.

Финальный сезон скриптед-реалити "Реальная мистика"
Финальный сезон скриптед-реалити "Реальная мистика"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кто из "Реальной мистики" пойдет под венец, кто окажется на грани жизни и смерти, что себе не может простить Андрей Дебрин, а кого отправят в тюрьму, – все это и много других неожиданностей зритель узнает в финальном сезоне любимого скриптед-реалити.

Первый сезон сериала "Реальная мистика" стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В копилке проекта серебряная кнопка YouTube (более 340 тыс. подписчиков), десятки тысяч фолловеров фанатских страниц в соцсетях. "Медиа Группа Украина" заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити "Реальная мистика" с польской группой Polcast.

Напомним, украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию Золота Дзиґа-2020.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
На телеканале «Украина» стартует 10-й юбилейный сезон «Реальной мистики» Украинец получил 80 тыс. долл. за победу в бизнес-реалити WIN WIN Show Ведущий программы "Реальная мистика" признался, верит ли в потусторонние силы
реалити-шоу Реальная мистика Андрей Дебрин
Реклама

Новости партнеров

Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких

Популярные статьи

Вчера, 18:30Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

Вчера, 17:06Интервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

Вчера, 15:31Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

Вчера, 14:57Fun

Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

Вчера, 14:42Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 14:18Travel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

Вчера, 14:10Wellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Вчера, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Вчера, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

22 мартаFood

Классический рецепт кексов в формочках

22 мартаFun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

22 мартаEvents

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

22 мартаEvents

40 святых 2020 – самая сильная молитва

22 мартаFun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

Новости партнеров

Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
5 кімнатних рослин, які нейтралізують токсини і чадний газ
5 кімнатних рослин, які нейтралізують токсини і чадний газ
Обладатели какой группы крови чаще всего подвержены раку
Обладатели какой группы крови чаще всего подвержены раку
Юна копія Кардашьян порадувала шанувальників відвертим образом
Юна копія Кардашьян порадувала шанувальників відвертим образом
Названа перша ознака високого емоційного інтелекту
Названа перша ознака високого емоційного інтелекту
Солистка KAZKA показала себя в купальнике
Солистка KAZKA показала себя в купальнике
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім