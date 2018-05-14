Скончался известный актер Баадур Цуладзе

Актер сыграл более 90 ролей.

Баадур Цуладзе. Фото: facebook.com/slava.shmyrov

Ушел из жизни грузинский актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Сократович Цуладзе. О том, что онумер на 84-м году жизни в Тбилиси сообщил киновед Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook.

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Отметим, что Баадур Цуладзе родился в Батуми 5 марта 1935 года. В 1961-м окончил режиссерский факультет ВГИК – мастерская Александра Довженко и Михаила Чиаурели. Работал штатным актером и режиссером киностудии "Грузия-фильм", режиссером дубляжа. Далее – Президент Гильдии киноактеров Грузии и член правления Союза кинематографистов Грузии.

На экранах он дебютировал в 1954 году – в комедии с Лейлой Абашидзе "Стрекоза". После сыграл около 90 ролей. На счету Цуладзе такие картины, как "Не горюй!", "Я, следователь", "Приключения Буратино", "Расписание на послезавтра", "Сватовство гусара", "Цыган", "Тегеран-43", "Блондинка за углом", "Пеппи Длинныйчулок" и, конечно, серия культовых короткометражек про троицу дорожных рабочих.

Напомним, руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался в ночь с 5 на 6 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин.