Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

Музыкант 11 раз был номинирован на "Оскар" и четыре раз одержал статуэтку

Умер композитор Андре Превин Фото: AFP

В Нью-Йорке умер известный дирижер, композитор и пианист Андре Превин. Он скончался в возрасте 89 лет, находясь в собственном доме, пишет The Guardian. Причины смерти артиста пока не сообщаются.

Музыкант немецкого происхождения был человеком редкого таланта. В своей музыке он стирал границы между джазовой, поп, кино и классической музыкой.

За свою продолжительную карьеру он был номинирован на "Оскар" 11 раз. Из них он стал обладателем награды четыре раза. К самым известным его работам относятся музыка к фильмам "Порги и Бесс" и "Жижи". Именно за саундтреки к ним Превин стал обладателем двух статуэток "Оскара". Две другие он получил за музыкальные адаптации к лентам "Нежная Ирма" и "Моя прекрасная леди" с Одри Хэпберн.

Напомним, умер экс-барабанщик известной британской рок-группы The Cure Энди Андерсон.

Ушел из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского Лев Николаевич Колодуб.

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