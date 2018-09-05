Скончался народный артист Украины Роман Майборода

Причина его смерти не сообщается

Роман Майборода. Фото: Кадр с YouTube

Умер известный украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода. Он скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины. Причина его смерти не сообщается.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного", – говорится в сообщении.

Прощание с Майбородой состоится 6 сентября в Национальной опере Украины, отпевание пройдет во Владимирском соборе.

Роман Майборода – известный певец, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины, профессор кафедры оперного пения Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Он является сыном композитора Георгия Майбороды и племянник композитора Платона Майбороды. Он был одним из представителей украинской вокальной школы, выступал на самых престижных оперных сценах мира, а в последние годы вел вокальные мастер-классы во многих зарубежных консерваториях.

Роман Майборода был лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Вильнюсе, Международного конкурса в Тулузе, обладателем гран-при и золотой медали Международного конкурса молодых оперных певцов. Пел в операх Верди в Риге, Таллине и Варшаве. Артист ушел со сцены в 2012 году.

Напомним, в Лондоне на 56-м году жизни умер оперный певец Дмитрий Хворостовский.