Скончался "отец" "Звездных войн" Гэри Куртц

Гэри Куртц наиболее известен по своей работе над оригинальной трилогией "Звездных войн"

Гэри Куртц. Фото: Jedi News

Умер американский режиссер, продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц. Он скончался от рака в Лондоне в возрасте 78 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи.

"Гэри Куртц, легендарный продюсер "Звездных войн" (1977) и "Империя наносит ответный удар" (1980), скончался в воскресенье, 23 сентября. Чрезвычайно талантливый и умный человек, Lucasfilm будет очень скучать по Куртцу, и мы запомним его большой вклад в "Звездные войны", — говорится в заявлении компании Lucasfilm на сайте кинофраншизы Star Wars.

Отметим, что Гэри Куртц наиболее известен по своей работе над оригинальной трилогией "Звездных войн" и фильмом "Американские граффити" (1973), который был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Напомним, в 2016 году умерла звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер. Актрисе было 60 лет. О ее смерти сообщили родственники.

Отметим, что известный американский певец и актер Клинт Уокер, который прославился ролями фактурных ковбоев в классических вестернах, умер 21 мая в возрасте 90 лет в Северной Калифорнии.