Скончался российский шансонье Андрей Климнюк

У музыканта было много композиций о войне

Умер Андрей Климнюк. Фото: НДН Инфо

Недавно на 75-м году умер известный французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей. Последние годы жизни мужчина боролся с раком легких. Теперь стало известно о смерти российского шансонье Андрея Климнюка. Он умер в возрасте 53 года, пишет Лента.ру.

Многие релизы музыканта посвящены войне. Музыкант также выпустил книгу "Мой Афган — Записки окопного офицера" и поэтический сборник "Из мест лишения…". Всего в дискографии шансонье более 30 альбомов.

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Напомним, ранее умер известный российский актер Олег Граф. Он скончался на 50-м году жизни. Олег Граф в основном исполнял роли второго плана. Актер играл в таких фильмах и сериалах, как "Дело врачей", "Пятая стража", "Требуется вождь", "Сельский учитель", "Ложь во спасение", "Универ". "Новая общага" и других.