Скончался сценарист и продюсер сериала "Альф"

Кинематографист также работал над такими шоу, как "Полиция Нью-Йорка", "Улица Сезам", "Умная собачка Блу"

Кадр из сериала "Альф"

Недавно стало известно, что культовый сериал "Альф" перезапустят. А теперь появилась информация о том, что в городе Силвер-Спринг в США скончался сценарист и продюсер сериала "Альф" Тад Мамфорд. Кинематографист умер в возрасте 67 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter. Отмечается, что до настоящего момента причина смерти Мамфорда не раскрывается.

За свою продолжительную кинокарьеру он был четырежды номинирован на престижную премию "Эмми". В 1973 году Мамфорд удостоился награды за образовательную детскую передачу "Электрическая компания".

Тад Мамфорд Фото: FoundationINTERVIEWS/YouTube

Наряду с "Альфом" кинематографист также работал над такими шоу, как "Полиция Нью-Йорка", "Улица Сезам", "Умная собачка Блу" и другими.

Напомним, в возрасте 104 года скончался продюсер почти всех фильмов о Бэтмене Бенджамин Мельникер. Кроме того, в США умер известный актер Берт Рейнолдс. У 82-летнего Рейнолдса остановилось сердце, после чего его госпитализировали в одну из больниц во Флориде.