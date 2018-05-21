Скончался сопродюсер дебютного альбома Мадонны Реджинальд Лукас

У музыканта уже несколько лет были проблемы со здоровьем

Умер Регги Лукас. Фото: IEVENN

Ушел из жизни джазовый гитарист и продюсер Реджинальд (Регги) Лукас. Он скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа, сообщает NME.

Регги Лукас добился первого признания и успеха, когда легенда джаза Майлз Дэвис лично пригласил 18-летнего музыканта присоединиться к его ансамблю. А вот в 1983 году Лукас стал сопродюсером дебютного именного альбома Мадонны, в который вошли ее первые хиты Lucky Star, Borderline и Burning Up.

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В своих интервью Регги Лукас говорил, что доволен работой с Мадонной.

"Я сделал прекрасную запись, она многим понравилась, продалась огромным тиражом, кому-то сделала карьеру, кому-то дала большие возможности. Этого и нужно хотеть. Вот таким должен быть результат хорошей работы", — делился он.

Стоит отметить, что у музыканта уже несколько лет были проблемы со здоровьем.

Напомним, в январе 2018 года в Британии умер музыкант, гитарист известной группы Motorhead Эдди Кларк. Музыкант умер в одной из местных больниц, куда был госпитализирован с пневмонией.