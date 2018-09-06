Скончался звезда фильмов "Терминатор 3" и "Крутые парни"

Кристофер Лоуфорд ранее имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью

Кадр из фильма "Терминатор 3"

В США умер знаменитый актер Кристофер Лоуфорд, который был племянником убитого президента Джона Кеннеди.

Актер скончался на 64-м году жизни. Лоуфорду понадобилась срочная медицинская помощь после занятий йогой, однако врачи не успели его спасти. Точная причина смерти устанавливается. В 1970-1980-х годах артист имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью, пишет TMZ.

Отметим, что Лоуфорд известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Терминатор-3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля" и других.

Он также работал журналистом в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы снятия", стала бестселлером по версии New York Times.

Напомним, умер известный украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода. Он скончался на 76-м году жизни.

Кроме того, на 76 году жизни скончался писатель и художник, один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих. Фридрих получил известность после создания комиксов про "Сына сатаны" и "Призрачного гонщика".