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Случайность: Сильвестр Сталлоне рассказал, как ему досталась роль Джона Рэмбо

Сначала роль предлагали известным голливудским актерам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Фото: Getty Images

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, который снимет продолжение "Неудержимых", признался, что мог не получить роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь".

Смотрите видео о том, что Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

Оказывается, на главную роль как были рассмотрены кандидатуры нескольких голливудских звезд. При этом сам Сталлоне был уверен, что "Рэмбо" ждет полный провал в прокате. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

По словам актера, сначала создатели картины рассматривали на роль Джона Рэмбо Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Джеймса Гарнера, Райана О'Нила, Стива Маккуина и Дастина Хоффмана. Но в итоге роль досталась именно Сильвестру Сталлоне.

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"Джон Рэмбо должен был принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы себя идентифицировать", – отметил Сталлоне и напомнил, что проект боевика ждал своего часа в киностудии более 10 лет.

"Я никогда не думал, что "Рэмбо" доберется до показа в кинотеатрах. Первоначально распространять фильм отказались, а все остальные ленты были запущены в прокат", – сказал Сталлоне. Отметим, что первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood) был снят в 1982 году.

Напомним, Сильвестр Сталлоне снимет сериал по фильму "Кобра". Главным героем там был Марион Кобретти.

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