Смена обстановки: вышел финальный трейлер "Тайной жизни домашних животных 2"

На этот раз герои поехали в деревню, где их встретил сумасшедший индюк

"Тайная жизнь домашних животных 2" Фото: YouTube

Студия Illumination, создавшая мультфильмы "Гадкий я" и "Миньоны", поделилась уже финальным трейлером своей новой комедийной анимации "Тайная жизнь домашних животных 2". Отметим, что главные герои мультфильма ранее получили персональные тизеры.

Как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

В сиквеле мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" мы увидим возвращение двух соперников, которые стали друзьями, Макса (Пэттон Освальт) и Дюка (Эрик Стоунстрит), что теперь мирно живут в квартире своей хозяйки Кейти (Элли Кемпер). Их ждут новые путешествия, новые знакомства и разные испытания как на улицах любимого Нью-Йорка, так и за его пределами. Мы снова увидим обезбашенного Капитана Снежка (Кевин Харт).

Режиссером второй части выступил Крис Рено, который поставил первую часть, а также "Гадкого я" и "Лоракса" . Сценарист – снова Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны", "Бунет ушастых").

Выход анимационной комедии ожидается 31 мая 2019 года.

Напомним, ранее студия Illumination опубликовала еще один трейлер предстоящего анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных 2".

А любителям украинских проектов, напоминаем, что что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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