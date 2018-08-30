Смесь Леди Гаги и балерины из "Черного лебедя": появился тизер драмы с Натали Портман

В фильме "Голос света" Натали играет вымышленную поп-певицу Селесту

Кадр из фильма "Голос света"

В сети наконец появился тизер музыкальной драмы "Голос света" с Натали Портман в главной роли. Актриса играет вымышленную поп-певицу Селесту, которая пережила травматическую стрельбу и стала международной поп-сенсацией.

Сюжет фильма разворачивается вокруг истории ее творческой карьеры начиная с 1999 года и по сегодняшний день, затрагивая важнейшие культурные события ХХI века. Картина условно разделена на две части. Действие первой происходит в 1999 году и разворачивается вокруг двух сестер-подростков — Селесты (Раффи Кэссиди) и Элеоноры (Стейси Мартин). Пережив травму, связанную со стрельбой, они сочиняют песню и поют ее, пытаясь привлечь внимание менеджера (Джуд Лоу). Следующая часть мюзикла переносит зрителей в 2017 год, когда Селеста стала поп-звездой и уже сама воспитывает дочь-подростка.

В режиссерском кресле – Брэди Корбет. В 2015 году он получил сразу две награды Венецианского кинофестиваля за свою дебютную картину "Детство лидера". Над саундтреком к фильму работает певица Sia и музыкант Скотт Уолкер. Ранее пользователи сети писали, что Портман в образе Селесты напоминает одновременно Леди Гагу и свою героиню из драмы Даррена Аронофски "Черный лебедь".

Премьера фильма состоится на 75-м Венецианском кинофестивале, который уже стартовал и продлится до 8 сентября.

Напомним, Натали Портман собирается экранизировать биографию сестер-близняшек Эстер и Полин Фридман, больше известных под псевдонимами Энн Лендерс и Дорогая Эбби, которые они выдумали для авторских колонок в газете Chicago Sun-Times. Актриса намерена сыграть обе роли.