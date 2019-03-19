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Смешные и без грима: появилось видео первых проб актеров в сериал "Игра престолов"

Канал HBO готовится к премьере восьмого сезона сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: YouTube

До премьеры восьмого сезона сериала "Игры престолов" остался месяц и канал HBO, помимо трейлеров, публикует забавные видеоролики. Так, в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале.

Сейчас эти пробы выглядят как комедия, но когда-то, в 2011 году, продюсеры телеканала HBO набирали всех втайне на роли в загадочном проекте.

На кадрах показана Роуз Лесли, Гвендолин Кристи, Натали Эммануэль, Натали Дормер, Лиам Каннингем, Кристофер Хивью и другие. Они произносили реплики из диалогов, жестикулировали и, даже говорили на несуществующем языке. Это действительно выглядит забавно. Особенно накануне премьеры последнего сезона "Игры престолов".

Напомним, на днях канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала.
Также телеканал HBO назвал даты выхода и длительность каждого эпизода восьмого, финального, сезона легендарного фэнтези.

Смотрите подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

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игра престолов HBO Натали Эммануэль Гвендолин Кристи Натали Дормер Роуз Лесли
Источник: Сегодня
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