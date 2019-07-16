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СМИ: Агентом 007 в фильме станет чернокожая женщина

Джеймс Бонд также будет в фильме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Лашана Линч
Лашана Линч
Фото: Getty Images

Как известно, новый, юбилейный фильм о Джеймсе Бонде перенесли. Но это не последние новости об этой картине. В новом фильме о Бонде агентом 007 станет темнокожая женщина. Об этом сообщает Daily Mail.

Узнайте, почему бондиана оказалась под угрозой срыва:

Сообщается, что герой Джеймс Бонд "останется собой", но его легендарный номер отдадут новому спецагенту. Им станет британская темнокожая актриса Лашана Линч.

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Сообщается, что по сюжету Бонд, которого по-прежнему сыграет Дэниел Крейг, уйдет в отставку и уедет на Ямайку, и его номер присвоят новому агенту. Дальше герои будут вести расследования вместе. Источники сообщают, что нового персонажа ввели в фильм потому, что вокруг ленты "было много разговоров о том, актуален ли Бонд из-за того, кем он является и как он относится к женщинам".

Актерский каст фильма о Джеймсе Бонде
Актерский каст фильма о Джеймсе Бонде
Фото: Getty Images

Напомним, к актерскому касту юбилейного 25-го фильма присоединится Рами Малек. Исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" сыграет главного злодея.

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Джеймс Бонд бондиана 007 Дэниел Крейг
Источник: Сегодня
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