СМИ: Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в "Русалочке"

Причины отказа актера от роли пока не сообщаются

Кадр из мультфильма "Русалочка" Фото: YouTube

Поклонники кинопродуктов компании Disney с нетерпением ждут адаптации культового мультфильма – "Русалочка", главную роль в которой сыграет актриса и певица Холли Бэйли. Теперь появилась информация о том, что британский певец и актер Гарри Стайлс ("Дюнкерк") отклонил предложение режиссера Роба Маршалла сыграть принца Эрика в ремейке знаменитого мультфильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Студия Disney пока не комментировала новость, а также не назвала имя актера, утвержденного на главную мужскую роль. Уже известно, что в картине также сыграют Джейкоб Трамбле и Аквафина. Кроме того, Мелисса Маккарти ведет переговоры о роли Урсулы.

В новом фильме прозвучат классические песни из мультфильма 1989 года, а также новые композиции. Музыкой в экранизации "Русалочки" займутся Алан Менкен, композитор оригинального мультфильма, и Лин-Мануэль Миранда ("Моана").

О дате выхода картины не сообщается.

Напомним, экс-футболист и актер Терри Крюс, известный по франшизе "Неудержимые" и сериалу "Бруклин 9-9" сыграет отца русалочки Ариэль – короля Тритона в игровом ремейке диснеевской "Русалочки".

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