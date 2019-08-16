Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в "Русалочке"

Причины отказа актера от роли пока не сообщаются

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Кадр из мультфильма "Русалочка"
Кадр из мультфильма "Русалочка"
Фото: YouTube

Поклонники кинопродуктов компании Disney с нетерпением ждут адаптации культового мультфильма – "Русалочка", главную роль в которой сыграет актриса и певица Холли Бэйли. Теперь появилась информация о том, что британский певец и актер Гарри Стайлс ("Дюнкерк") отклонил предложение режиссера Роба Маршалла сыграть принца Эрика в ремейке знаменитого мультфильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Узнайте интересные факты об известном мультипликаторе, основателе студии Disney:

Студия Disney пока не комментировала новость, а также не назвала имя актера, утвержденного на главную мужскую роль. Уже известно, что в картине также сыграют Джейкоб Трамбле и Аквафина. Кроме того, Мелисса Маккарти ведет переговоры о роли Урсулы. 

Читайте также:
Вышел трейлер второго сезона мультсериала "Звездные войны: Сопротивление"

В новом фильме прозвучат классические песни из мультфильма 1989 года, а также новые композиции. Музыкой в экранизации "Русалочки" займутся Алан Менкен, композитор оригинального мультфильма, и Лин-Мануэль Миранда ("Моана").

О дате выхода картины не сообщается.

Напомним, экс-футболист и актер Терри Крюс, известный по франшизе "Неудержимые" и сериалу "Бруклин 9-9" сыграет отца русалочки Ариэль – короля Тритона в игровом ремейке диснеевской "Русалочки".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: Disney готовит ремейк мультфильма "Бэмби" Появились подробности киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга" Disney переснимет легендарные комедии "Один дома" и "Ночь в музее" Названа официальная причина смерти звезды Disney Камерона Бойса
Disney русалочка Холли Бэйли
Реклама

Новости партнеров

Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло

Популярные статьи

Сегодня, 07:29Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:25Техно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

Вчера, 12:51Travel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаПсихология

Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаEvents

Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

13 августаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

13 августаАфиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

Новости партнеров

Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
Друга половинка Антоні Марсіаля, заради якої він кинув дружину
Друга половинка Антоні Марсіаля, заради якої він кинув дружину
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
Что приготовить на завтрак: омлет с брокколи
Что приготовить на завтрак: омлет с брокколи