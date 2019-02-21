СМИ: Оби-Ван Кеноби получит "сольный" сериал

Сыграет ли в проекте Юэн Макгрегор – неизвестно

Оби-Вана Кеноби Фото: YouTube

Звездная франшиза "Звездные войны" давно завоевала сердца киноманов. Однако, не все проекты, связанные с сагой, "выстреливали" так, как хотелось. Например, "сольник" про Хана Соло показал ничтожные рейтинги и провалился в прокате. Поэтому большие боссы из Disney/Lucasfilm пересматривают свои планы планы по экранному развитию франшизы.

Как сообщает ресурс Star Wars News, проект об Оби-Ване Кеноби получил свое продолжение. Из-за открытия Disney+ – собственного стримингового сервиса корпорации, история Оби-Вана может выйти в формате мини-сериала. При чем, сериал может состоять из шести эпизодов. Будет ли в нем МакГрегор - неизвестно. Но инсайдеры настаивают, что шоу про Кеноби для сервиса в приоритете.

Пока эта информация, конечно, без официального, впрочем, подтверждения студии.

Напомним, ранее режиссер Джей Джей Абрамс сообщил о завершении съемок девятого эпизода киносаги "Звездные войны".

Кроме того, студия Disney опубликовала трейлер к серии короткометражных анимационных фильмов Star Wars Galaxy of Adventures. Видео появилось на YouTube-канале Star Wars Kids.

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