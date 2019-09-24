СМИ: создатели "Ведьмака" работают над вторым сезоном еще до премьеры первого

Пока неизвестна дата премьеры даже первого сезона проекта

Кадр из сериала "Ведьмак" Фото: YouTube

Не успели завершиться съемки первого сезона сериала "Ведьмак", как в сети уже появился слух о том, что полным ходом идут съемки второго сезона проекта. Сценаристы первого сезона делятся в соцетях загадочными постами о возвращении к трудовым будням, а инсайды различных изданий это подтверждают.

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Даже всплыла дата премьеры второго сезона – сериал выйдет на экраны ближе к 2021 году. Об актерском составе пока достоверно ничего неизвестно, но Геральтом останется Генри Кавилл. Новая часть, как и первая, будет снята по роману Анджея Сапковского. Геральт из Ривии по-прежнему будет бросаться на помощь обездоленным.

Сериал "Ведьмак" стал логичным продолжением адаптации фэнтези Анджея Сапковского. Историю о борце с нечистью уже интерпретировали в комиксах, компьютерных играх и даже рок-опере. Действие саги происходит в вымышленном мире.

Напомним, Netflix уже представил первые кадры и трейлер грядущего сериала, точная дата выхода шоу остается неизвестной. Первоначально предполагалось, что стрим-сервис готовит зрителям рождественский подарок и выпустит "Ведьмака" в декабре этого года. Однако теперь премьеру сериала можно ждать уже в октябре-ноябре.

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