Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: создатели "Ведьмака" работают над вторым сезоном еще до премьеры первого

Пока неизвестна дата премьеры даже первого сезона проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Фото: YouTube

Не успели завершиться съемки первого сезона сериала "Ведьмак", как в сети уже появился слух о том, что полным ходом идут съемки второго сезона проекта. Сценаристы первого сезона делятся в соцетях загадочными постами о возвращении к трудовым будням, а инсайды различных изданий это подтверждают.

Узнайте, чем опасны сериалы:

Даже всплыла дата премьеры второго сезона – сериал выйдет на экраны ближе к 2021 году. Об актерском составе пока достоверно ничего неизвестно, но Геральтом останется Генри Кавилл. Новая часть, как и первая, будет снята по роману Анджея Сапковского. Геральт из Ривии по-прежнему будет бросаться на помощь обездоленным. 

Читайте также:
Зрители нашли интересный спойлер в "Ведьмаке" от Netflix

Сериал "Ведьмак" стал логичным продолжением адаптации фэнтези Анджея Сапковского. Историю о борце с нечистью уже интерпретировали в комиксах, компьютерных играх и даже рок-опере. Действие саги происходит в вымышленном мире. 

Напомним, Netflix уже представил первые кадры и трейлер грядущего сериала, точная дата выхода шоу остается неизвестной. Первоначально предполагалось, что стрим-сервис готовит зрителям рождественский подарок и выпустит "Ведьмака" в декабре этого года. Однако теперь премьеру сериала можно ждать уже в октябре-ноябре.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что-то невероятное: появились промокадры сериала "Ведьмак" от Netflix В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак"
сериал съемки трейлер Netflix Генри Кавилл Ведьмак
Реклама

Новости партнеров

"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров

Популярные статьи

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

22 сентябряТехно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

Новости партнеров

Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Драники без муки и яиц: смешиваем только картошку и лук
Драники без муки и яиц: смешиваем только картошку и лук
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту