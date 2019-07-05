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СМИ: у истории о Гарри Поттере появится сериал-приквел

Сериал должен рассказать о совершенно новых персонажах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Джоан Роулинг пишет новые книги о Вселенной Гарри Поттера
Джоан Роулинг пишет новые книги о Вселенной Гарри Поттера
Фото: YouTube

Похоже, любимая история о юном волшебнике со шрамом на лбу получит новое продолжение. Ведь недавно стало известно, что Джоан Роулинг выпустит новые книги по вселенной Гарри Поттера. Теперь же появилась информация о том, что в разработке уже есть и сериал по вселенной Гарри Поттера.

Смотрите видео о том, как Дэниел Рэдклифф бежал от образа Гарри Поттера:

Так, по информации портала We Got This Covered, над сценарием проекта работает студия Warner Bros. Его действие развернется до событий оригинальных фильмов в Хогвартсе и Европе.

Сериал расскажет о новых персонажах. Возможно, проект разрабатывают для будущего стримингового сервиса Warner Bros. Однако официальных подтверждений киностудия пока не давала.

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Отметим, что основная серия фильмов завершилась в 2011 году вторыми "Дарам смерти", но через четыре года на экраны вышел спин-офф/приквел "Фантастические твари и где они обитают".

Напомним, ранее актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль во франшизе о волшебнике, заговорил о новых фильмах про "мальчика, который выжил". Актер считает, у "Гарри Поттера" может быть римейк. 

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Источник: Сегодня
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