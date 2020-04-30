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Смотрите церемонию вручения кинопремии "Золота Дзиґа-2020" на Сегодня.Lifestyle 3 мая

В этом году церемония главной кинопремии Украины пройдет онлайн 3 мая в 19:00

Марина Попович
Сегодня, 17:39

До церемонии награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" осталось 3 дня. Напомним, что главное кинособытие года пройдет в формате онлайн. На такой шаг Украинская киноакадемия пошла в связи с ограничительными мерами в стране, принятыми из-за пандемии COVID-19.

Имена победителей в прямом эфире будут оглашать двое ведущих. Церемонию проведут известный комментатор Тимур Мирошниченко, у которого уже есть подобный опыт с трансляцией "Оскара" на телеканале "Украина", и актриса Дарья Трегубова, которая хорошо знакома с кинопремией, поскольку вела ее и в прошлом году.

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В этом году церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа" будет максимально открытой и доступной для каждого. Зрителей ждет насыщенная интерактивная программа, и не без сюрпризов. Шоу, так шоу! Пусть и в онлайне. Музыкальным гостем церемонии награждения станет DZIDZIO. "Странное время нас не пугает! Встретимся в Интернете!" – говорит артист.

На участие в Кинопремии было подано 88 фильмов. Из них 85 отобрали в лонг-лист, а в шорт-лист попало всего 28 полнометражных и короткометражных работ. Кто станет обладателем заветной статуэтки "Золота Дзиґа", посмотрим 3 мая во время прямого эфира.

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Каждый желающий сможет посмотреть онлайн-церемонию вручения кинопремии "Золота Дзиґа-2020", которая будет транслироваться на нескольких ресурсах одновременно. Посмотреть прямой эфир можно будет на сайте Украинской киноакадемии и на ее YouTube-канале, а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB​​​, на сайте "Сегодня", JetSetter, VGL cinema, L'officiel, Мегого.

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До встречи онлайн 3 мая в 19:00 на Сегодня.Lifestyle!

Напомним, задолго до даты проведения церемонии также объявили лауреатку почетной награды за вклад в развитие украинского кинематографа. Ее получила выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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