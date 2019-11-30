Снежана Егорова презентовала книгу-манифест "Она. Почему швейцарские часы всегда показывают точное время"

После презентации в Киеве Снежана Егорова планирует отправиться с промотуром книги по Украине

Ольга Сумская и Снежана Егорова Фото: Марина Собко

27 ноября в одном из киевских ресторанов состоялась открытая презентация второй книги известной актрисы, телеведущей и автора, а также мамы пяти детей Снежаны Егоровой "ОНА. Почему швейцарские ЧАСЫ всегда показывают точное ВРЕМЯ".

Снежана Егорова обручилась – смотрите видео:

Поздравить Снежану Егорову пришли многочисленные почитатели ее таланта, а также коллеги и друзья. Среди гостей вечера были авторы отзывов о книге – известные в Украине женщины, лидеры общественного мнения в сфере театра, кино, телевидения, искусства, здоровья, красоты, психологии и юриспруденции: Ольга Сумская, Катерина Власюк, Марина Кинах, Надежда Матвеева, Лика Спиваковская.

Также звездными гостями презентации стали Стася Ровинская, Наталья Заболотная, Влад Дарвин, Анна Богинская, Питер Залмаев, Ксения Бугримова, Регина Вербицкая и другие.

"Сегодня здесь собрались самые близкие и дорогие мне люди. Я ощущаю полную гармонию. Вселенная всегда возвращает вам то, что вы в нее посылаете. Я счастлива!", – призналась утонувшая в цветах и объятиях друзей Снежана Егорова.

Надежда Матвеева Фото: Марина Собко Ольга Сумская и KISHE Фото: Марина Собко Анна Богинская Фото: Марина Собко Влад Дарвин Фото: Марина Собко Марина Кинах (справа) Фото: Марина Собко 1/5

О книге "ОНА. Почему швейцарские ЧАСЫ всегда показывают точное ВРЕМЯ"

Книга Снежаны Егоровой написана для социально активных, успешных, креативных и ориентированных на семейные ценности женщин, которые понимают, что именно они — двигатель прогресса и источник развития и процветания в обществе.

Книга оформлена знаковыми иллюстрациями и является призывом к развитию и пониманию социальной значимости женщин Украины. Каждая страница стала призывом к улучшению качества жизни общества в целом и формированию новых ценностей, которые дадут нашим детям шанс гордиться собственной страной.

После презентации в Киеве Снежана Егорова планирует отправиться с промотуром книги в Днепр, Одессу, Запорожье, Сумы и Львов.

Напомним, ранее мы писали, что Снежана Егорова прокомментировала предстоящую свадьбу.

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