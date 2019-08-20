Снова в школу! Прекрасные песни на 1 сентября

Предлагаем список лучших песен на 1 сентября: современных, детских, лирических

Песни на 1 сентября Фото: Depositphotos

Ах, лето пролетело – не успели насладиться этими теплыми деньками. Уже совсем скоро начнется новый учебный год в украинских школах. Новости "Сегодня" даже выяснили, когда же состоится линейка, если 1 сентября в 2019 году выпадает на воскресенье.

Смотрите видео о том, как в Тернополе ученики и студенты с 1 сентября будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах:

Однако не только об этом думают родители и дети. Какие же песни на 1 сентября выбрать для 11-го класса и для первоклашек, а также какие сценарии на линейку можно уже сейчас учить? Предлагаем узнать вместе с нами.

Учат в школе

Ну какая же линейка на 1 сентября проходит без этой композиции, которая считается песней первоклассника? Если вы ищете детские песни про школу на 1 сентября – тогда это ваш выбор. Многие шли в первый класс именно под эту песню.

Не повторяется такое никогда

А вот эта песня будет актуальна уже для выпускников, которые в этом году последний раз будут стоять на линейке 1 сентября.

Школа, ти чекала нас

Это интересная композиция. Детские песни про школу на 1 сентября как раз пополнилась еще одной композицией.

I Don't Want To Be

Эта песня для тех, кто не любит традиции, а наоборот – новые песни на 1 сентября и хочет чего-то запоминающегося и современного. Эта композиция стала саунд-треком к сериалу "Школа выживания" и долгое время звучала в телефонах школьников.

Ramones — Rock’n’Roll High School

А это уже классика. Композиция не попадает ни в один из списков: песни о школе или же новые песни на 1 сентября. Однако песню можно привязать к школьной тематике и даже включить на линейке.

Напомним, мы рассказывали, как прошло 1 сентября в киевской гимназии в прошлом году: "Лексусы", "инопланетная ракета" и малыш-казак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram