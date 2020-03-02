Снятый в Харькове фильм "Дау. Наташа" получил две награды Берлинале-2020

Картине Ильи Хржановского и Екатерины Эртель достался "Серебряный медведь"

Фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель "Дау. Наташа" получил два приза 70-го Берлинского кинофестиваля, который на днях завершился в Берлине. Скандальная картина отмечена "Серебряным медведем" за "Лучшую операторскую работу".

Кадр из фильма "Дау. Наташа" Фото: YouTube

Показ фильма "Дау. Наташа" на "Берлинале-2020" вызвал настоящую волну возмущения и критики. Тогда создателей проекта обвинили в бесчеловечности, в частности из-за многочисленных обнаженных и жестоких сцен.

Так, в финальный день Берлинского кинофестиваля Фильм "Дау. Наташа" режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель стал обладателем "Серебряного медведя" в номинации "За лучшую операторскую работу". Еще один приз достался Юргену Юргесу за художественные достижения.

Напомним, что для создания "Дау" – биографической драмы о жизни Льва Ландау, советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий – в Харькове построили специальный павильон, где воссоздали несколько советских улиц, физико-технический институт, а также столовую. Около 300 актеров жили в специально построенном павильоне, где все было максимально приближенно к условиям в СССР.

В "Дау" входят 13 фильмов и сериалов разной продолжительности, а также различные конференции, концерты и выставки. Производство этого проекта длилось целых 13 лет, а съемки – три года.

Смотрите, как прошел Берлинский кинофестиваль в прошлом году:

Ранее мы публиковали полный список лауреатов "Берлинале-2020".

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