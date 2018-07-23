Собаку жалко: почему последний кадр фильма "Жаль" вызывает смех

О чем рассказывает фильм-победитель международной программы ОМКФ-2018

Кадр из фильма «Жалость»

9-й Одесский кинофестиваль на днях объявил своих победителей. Кинокритик Владимир Грисюк рассказывает сайту Сегодня.Lifestyle о картине грецкого режиссера Бабиса Макридиса "Жаль" (Pity), который назван лучшим фильмом международной программы.

В фильме рассказывается об адвокате, у которого жена после ДТП лежит в предсмертном состоянии. Мужчина коротает свои дни с сыном-подростком в "пустой" (по ощущению) квартире и ожидает ее смерти. На экране все безжизненно – сплошной траур. Камера – статичная, музыка – печальная, настроение – понедельник, утро. Отец семейства постоянно мучается и плачет, любимую свою вспоминая. В то же время он к этому привык и в глубине души ему даже нравится сложившееся ситуация. Соседка каждый день приносит апельсиновый пирог, чтобы его утешить, в химчистке костюм приводят в порядок быстрее и делают скидку, а лучший друг даже согласен натереть ему спину кремом от загара.

Но происходит неожиданное – жена вдруг приходит в себя. И вот она уже сидит за обеденным столом – пьет кофе. Конечно, этого адвокат ну ни как не мог себе представить! Ведь он даже песенку сочинил на случай смерти благоверной и заставлял сына играть всю эту скорбь на фортепиано. А тут такое – апельсинового пирога уже не приносят, а он его так полюбил. Чтобы вернутся к привычной жизни, адвокат ходит в больницу ухаживать за незнакомцами в коме, а посетителям рассказывает, что его жена до сих пор на грани жизни и смерти и, к тому же, у нее якобы рак. Также он врет работнику химчистки, чтобы далее получать свою порцию сострадания. Но все попытки вернуть прежнюю жизнь накрываются медным тазом, и главный герой идет на крайние меры – берет пса, вывозит его на катере в море и бросает там. Потом возвращается домой и ждет утешения, но напрасно. Отец адвоката, которого в кадре мы видим только со спины, выдает фантастическую фразу: "Заведешь нового". Именно эта сцена стала началом конца и трагического финала. Но я должен сказать самое главное – пес выживет! И вы будете плакать и смеяться.

Главная фишка картины "Жаль" – это финал. Именно там происходит хотя бы какие-то динамические события, заставляющие наблюдать за происходящим на экране. Уверяю вас, если бы вы посмотрели начало сеанса, а затем пришли на конец, вы бы ничего не пропустили. Все очень сильно затянуто, причем смысл показанного мы понимаем практически сразу, а далее идет череда повторов и одни и те же акценты. Посыл на самом деле очень простой – иногда люди сами ищут страдания на свою голову, и от этого их невозможно уберечь. Хотя мы даже не догадываемся, к каким страшным последствиям может привести обычная жалость.

Напомним, ранее мы писали, почему во время показа фильма "Экстаз" в Одессе зрители выходили из зала.