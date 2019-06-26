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София Ротару станет хедлайнером Atlas Weekend 2019: подробности

Певица станет хедлайнером Дня украинской музыки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
София Ротару
София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Известная украинская певица София Ротару станет хедлайнером Дня украинской музыки фестиваля Atlas Weekend 2019. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook. Ранее организаторы уже объявляли список участников фестиваля.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

"Літо, літо аж за край, Будем танцювати Грай, музико, грай! София Ротару — хедлайнер Дня украинской музыки 9 июля на Atlas Weekend 2019", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что первый день фестиваля представляет в основном украинских артистов, вход бесплатный. Напомним, что в 2018 году хедлайнером первого дня киевского фестиваля стал Олег Винник.

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Фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. Первым хедлайнером музыкального события стал американский дуэт The Chainsmokers, а вторым – американская группа Black Eyed Peas. Также среди самых ожидаемых артистов заявлен и британский музыкант Лиам Галлахер (Liam Gallagher), получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis.

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения" выступит на фестивале Atlas Weekend 2019. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене музыкального фестиваля.

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Источник: Сегодня
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