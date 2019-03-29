Софийская площадь станет гигантским фантастическим садом

На площади пройдет уличное воздушно-акробатическое шоу

Фестиваль "Французская весна" в Украине Фото: Getty Images

В Киеве и других украинских городах 30 марта стартует фестиваль "Французская весна". Сегодня.Lifestyle ранее рассказали о том, что посмотреть в эти дни и куда пойти.

Теперь же стало известно, что Софийскую площадь превратят в гигантский фантастический сад, в рамках уличного воздушно-акробатического шоу, которое откроет популярный фестиваль "Французская весна в Украине".

"Французская весна" в Украине Фото: Getty Images

Стоит отметить, что в этом году акробаты из коллектива Transe Express покажут спектакль "Садовница Мю и кинематика флюидов", который покорил публику 71 страны на 5 континента. В новом представлении сочетаются театр и музыка и смешиваются зрелищные виды искусства: визуальное, танцевальное, цирковое, огненное.

Артисты уже были в Украине в 2012 году со спектаклем "Безумные звонари". Мероприятие состоится 30 марта в 20:30. Вход свободный.

Напомним, 15 марта в Брюсселе стартовал фестиваль украинской культуры "Украинская весна", который объединяет показы фильмов, дискуссии литераторов и концерт группы "Dakh Daughters".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram