Солист Scorpions прилетел в Киев и спел легендарную Still Loving You на улице: видео

Клаус Майне встретился с мэром Киева Виталием Кличко

Лидер Scorpions Клаус Майне Фото: Getty Images

Участники культовой рок-группы Scorpions прилетели в Киев. Вчера, 12 ноября, коллектив отыграл концерт во Дворце спорта, а сегодня лидер Scorpions Клаус Майне прогулялся по столице, в частности по Михайловской площади и парку "Владимирская горка", и даже спел легендарную песню Still Loving You.

Компанию Клаусу Майне составил мэр Киева Виталий Кличко, который и сообщил о визите вокалиста Scorpions на своей странице в Facebook.

"Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из любимых музыкантов моей юности – лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне. Прогулялись по Михайловской площади, парку "Владимирская горка". Очень понравился Клаусу наш пешеходно-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих сторонников. И даже спел. Клаус сказал, что уже много лет приезжает с концертами в Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. Клаус Майне пообещал вернуться", – написал Виталий Кличко.

Ранее мы также писали, что в Украину прилетал голливудский актер Том Круз, который посетил Киев, где встретился с президентской четой, Львов и Одессу.

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