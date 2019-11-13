Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Солист Scorpions прилетел в Киев и спел легендарную Still Loving You на улице: видео

Клаус Майне встретился с мэром Киева Виталием Кличко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Лидер Scorpions Клаус Майне
Лидер Scorpions Клаус Майне
Фото: Getty Images

Участники культовой рок-группы Scorpions прилетели в Киев. Вчера, 12 ноября, коллектив отыграл концерт во Дворце спорта, а сегодня лидер Scorpions Клаус Майне прогулялся по столице, в частности по Михайловской площади и парку "Владимирская горка", и даже спел легендарную песню Still Loving You.

Компанию Клаусу Майне составил мэр Киева Виталий Кличко, который и сообщил о визите вокалиста Scorpions на своей странице в Facebook.

"Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из любимых музыкантов моей юности – лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне. Прогулялись по Михайловской площади, парку "Владимирская горка". Очень понравился Клаусу наш пешеходно-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих сторонников. И даже спел. Клаус сказал, что уже много лет приезжает с концертами в Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. Клаус Майне пообещал вернуться", – написал Виталий Кличко.

Ранее мы также писали, что в Украину прилетал голливудский актер Том Круз, который посетил Киев, где встретился с президентской четой, Львов и Одессу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Scorpions Клаус Майне
Реклама

Новости партнеров

Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
В Индии на свет появилась девочка-осьминог: что случилось?
В Индии на свет появилась девочка-осьминог: что случилось?

Популярные статьи

Сегодня, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Сегодня, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Сегодня, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Сегодня, 10:03Психология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 20:05Техно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 15:03Food

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

Новости партнеров

Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака
Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
«Выпила бокал»: Вележева пошла на попятную и сделала признание
«Выпила бокал»: Вележева пошла на попятную и сделала признание
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)