Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе на песню "Лайвы"
Певица поделилась своими впечатлениями от съемок ролика
Трендсеттер новой украинской музыки Sonya Kay представила свежий клип на новую песню "Лайвы". Автором слов выступила певица Eyra, за музыку отвечали дуэт Ost& Meyer. Съемки проходили в Киеве, в ходе которых артистка выдержала испытания ледяной водой, сумасшедшими танцами, и практически сутками без сна.
Смотрите видео о том, как попасть в клип Монатика:
Режиссером клипа стал известный украинский фильммейкер Виктор Скуратовский. Это уже четвертая совместная работа режиссера и певицы. Ранее Скуратовский снял "Звездный саундтрек", "Знаю я твоя" и "Слушай мое сердце". Как отмечает певица, именно Скуратовский является талисманом проекта Sonya Kay.
"Каждый клип для меня — это что-то новое. Яркие образы, локации и неожиданные сюжеты. Мне очень повезло найти своего режиссера, который понимает меня, находится с командой на одной волне, знает, что нравится нашей аудитории. Скажу больше, все клипы, которые мы сняли со Скуратовским попали в топ-чарты и принесли нашему проекту узнаваемость. А недавно мы даже получили победу в номинации "Песня года" с треком "Слушай мое сердце". Скуратовский и правда приносит нам удачу," – поделилась Sonya Kay.
В этой работе певица отошла от сдержанных образов и поражает зрителей эффектными комбинезонами в сочетании с откровенными кожаными корсетами. Как заметила Sonya, на такие эксперименты ей помогла решиться неизменный стилист проекта Аиша Милевская.
"Я люблю провокации, особенно когда их создает Аиша. Мы находимся на одной волне и понимаем друг друга с полуслова, поэтому нам всегда легко продуцировать что-то новое и удивлять нашего зрителя", – добавила Sonya Kay.
Как заметил режиссер, особой сюжетной линии в клипе нет. "Перед началом съемок я понимал, что у нас есть классная песня о любви, о страсти в чувствах и, как следствие, драйве в жизни. Песня очень мелодичная, она настолько интересна и по-хорошему попсовая, что сразу возникла мысль ее немного испортить. То есть, сама песня подразумевает какой-то лирический, мягкий видеоряд, а мы пошли против течения и сделали конкретный танцевальный, рок-н-ролльный клип, в котором бушует страсть. Очень люблю сотрудничать с Соней. Она всегда очень за все сумасшедшие наши замыслы", – рассказал Виктор Скуратовский.
Напомним, американская певица Мадонна презентовала клип на композицию Crave.
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