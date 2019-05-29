Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе на песню "Лайвы"

Певица поделилась своими впечатлениями от съемок ролика

Sonya Kay / пресс-служба

Трендсеттер новой украинской музыки Sonya Kay представила свежий клип на новую песню "Лайвы". Автором слов выступила певица Eyra, за музыку отвечали дуэт Ost& Meyer. Съемки проходили в Киеве, в ходе которых артистка выдержала испытания ледяной водой, сумасшедшими танцами, и практически сутками без сна.

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Режиссером клипа стал известный украинский фильммейкер Виктор Скуратовский. Это уже четвертая совместная работа режиссера и певицы. Ранее Скуратовский снял "Звездный саундтрек", "Знаю я твоя" и "Слушай мое сердце". Как отмечает певица, именно Скуратовский является талисманом проекта Sonya Kay.

Sonya Kay / пресс-служба

"Каждый клип для меня — это что-то новое. Яркие образы, локации и неожиданные сюжеты. Мне очень повезло найти своего режиссера, который понимает меня, находится с командой на одной волне, знает, что нравится нашей аудитории. Скажу больше, все клипы, которые мы сняли со Скуратовским попали в топ-чарты и принесли нашему проекту узнаваемость. А недавно мы даже получили победу в номинации "Песня года" с треком "Слушай мое сердце". Скуратовский и правда приносит нам удачу," – поделилась Sonya Kay.

В этой работе певица отошла от сдержанных образов и поражает зрителей эффектными комбинезонами в сочетании с откровенными кожаными корсетами. Как заметила Sonya, на такие эксперименты ей помогла решиться неизменный стилист проекта Аиша Милевская.

Sonya Kay / пресс-служба

"Я люблю провокации, особенно когда их создает Аиша. Мы находимся на одной волне и понимаем друг друга с полуслова, поэтому нам всегда легко продуцировать что-то новое и удивлять нашего зрителя", – добавила Sonya Kay.

Как заметил режиссер, особой сюжетной линии в клипе нет. "Перед началом съемок я понимал, что у нас есть классная песня о любви, о страсти в чувствах и, как следствие, драйве в жизни. Песня очень мелодичная, она настолько интересна и по-хорошему попсовая, что сразу возникла мысль ее немного испортить. То есть, сама песня подразумевает какой-то лирический, мягкий видеоряд, а мы пошли против течения и сделали конкретный танцевальный, рок-н-ролльный клип, в котором бушует страсть. Очень люблю сотрудничать с Соней. Она всегда очень за все сумасшедшие наши замыслы", – рассказал Виктор Скуратовский.

Напомним, американская певица Мадонна презентовала клип на композицию Crave.

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