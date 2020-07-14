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Сорочинская ярмарка впервые в истории отменена: организаторы назвали причину

Сегодня, 18:06

Организаторы приняли решение не подвергать риску участников и гостей мероприятия

Традиционная Сорочинская Ярмарка, которая ежегодно проходит на Полтавщине в селе Великие Сорочинцы, не состоится в этом году. Мероприятие должно было пройти с 18 по 23 августа, но организаторы приняли решение отменить ярмарку из-за пандемию коронавируса. Напомним, что также было отменено еще одно долгожданное событие года – Книжный Арсенал-2020.

В своем сообщении на официальном сайте Сорочинской ярмарки организаторы заявили о "двойных стандартах" касаемо мероприятий, ведь несмотря на то, что продолжается рост количества зараженных, карантинные меры ослабляются.

Сорочинскую ярмарку отменили в 2020 году
Сорочинскую ярмарку отменили в 2020 году
Фото: yarmarok.in.ua

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", – говорится в сообщении организаторов на сайте Сорочинской ярмарки.

Напомним, что наряду с отменой многих международных событий церемоний, некоторые мероприятия и фестивали всего лишь меняют дату проведения. Так, премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев вперед, а Одесский международный кинофестиваль-2020 перенесли на осень.

Ранее мы также сообщали, что церемония MTV Video Music Awards 2020 состоится, но с изменениями.

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карантин мероприятие Сорочинская ярмарка
Источник: yarmarok.in.ua
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