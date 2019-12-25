Состояние больной актрисы Галины Волчек ухудшилось

Худрука "Современника" подключили к аппарату ИВЛ

Галина Волчек Фото: Телеграм-канал Mash

Буквально вчера стало известно, что знаменитая российская актриса и режиссер Галина Волчек была срочно госпитализирована. 86-летнюю артистку подключили к аппарату ИВЛ, но уже сегодня ее состояние резко ухудшилось, передает Телеграм-канал Mash.

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Согласно новой информации, у Галины Волчек прогрессирует тяжелая болезнь пневмония. Вместе с тем, врачи диагностировали ателектаз и тромбоэмболию — разрушение тканей легких и закупорку легочной артерии.

В настоящее время худрук "Современника" подключена к аппарату искусственного дыхания, а ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.

На счету актрисы более 25 ролей в фильмах ("Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие). Галина Волчек сняла более 10 картин и сыграла десятки персонажей в театральных постановках.

В 2009 году Галина Волчек посещала Украину.

Ранее мы писали, что известную российскую актрису экстренно госпитализировали из-за угрозы потери зрения.

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